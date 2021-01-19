به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مهری پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین تودیع و معارفه فرماندهان پیشین و جدید پلیس فرودگاه پیام با اشاره به عملکرد پلیس فرودگاه‌های کشور از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: پلیس فرودگاه‌ها زیر مجموعه بخش پیشگیری در ستاد به شمار می‌آید که در این بخش در سال ۹۹ موفق شده تا بیش از ۱۱ هزار مأموریت در سطح کشور انجام دهد.

وی بیان کرد: کارکنان پلیس فرودگاه توانسته‌اند سیاست‌های ابلاغی در امر مبارزه با قاچاقچیان را به خوبی پیاده کنند و با استقرار در همه مبادی ورودی و خروجی اقداماتی بسیار مثبتی را در این زمینه رقم زده‌اند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌ها تصریح کرد: پلیس فرودگاه‌ها بعد از شیوع کرونا با رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی توانست به بهترین شکل ممکن نظم و امنیت فرودگاه‌های کشور را تأمین کند.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی تشکیل پلیس فرودگاه مقابله با مخلان نظم و امنیت و همچنین پیگیری از قاچاق است که طی سال‌های گذشته در این زمینه گام‌های بسیار بلندی برداشتیم.

مهری گفت: با توجه به اینکه فرودگاه پیام زیر مجموعه شرکت فرودگاه‌ها نیست اما تعامل خوبی با مجموعه پلیس دارد و به عنوان یکی از بهترین فرودگاه‌های کشور در این بخش است.

امنیت خوبی در تمام فرودگاه‌های کشور برقرار است

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام نیز در این آئین اظهار کرد: موفقیت و پیشرفت در این منطقه مرهون تلاش‌های صادقانه تمام نیروها از جمله سپاه و نیروی انتظامی است.

نادر ثناگومطلق با اشاره به امنیت فرودگاه‌های کشور بیان کرد: عملکرد پلیس فرودگاه‌ها موجب شده تا امروز امنیت خوبی در تمام فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه بین‌المللی پیام برقرار باشد.

در ادامه این مراسم از زحمات سرهنگ یکانلو فرمانده سابق پلیس فرودگاه بین‌المللی پیام تقدیر و سرهنگ رودسرابی به عنوان فرمانده پلیس این فرودگاه معرفی شد.