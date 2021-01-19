آمار عجیب مهاجم استقلال/ رد پای قایدی در نیمی از گلهای آبیها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال در حالی در پایان هفته یازدهم با ۲۲ امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفته که بازیکنان این تیم جمعاً ۱۶ بار موفق به گلزنی شده‌اند. با اینکه ۱۶ گل در ۱۱ بازی برای تیمی که داعیه قهرمانی دارد آمار چشمگیری نیست، اما عملکرد مهدی قایدی یکی از مهاجمان این تیم بسیار چشمگیر است تا او را از دیگر مهاجمان متمایز کند.

قایدی در ۴ بازی متوالی برای آبی پوشان گلزنی کرد تا با ۴ گل فعلاً بهترین گلزن این تیم در مسابقات باشد. اما این همه آنچه نیست که این مهاجم ریز نقش موفق به انجام آن شده است. چرا که قایدی ۳ بار نیز پاس گل داده و دو پنالتی هم برای تیمش گرفته که یکی از آنها منجر به گل شده است.

این آمار نشان می‌دهد رد پای این مهاجم ملی پوش ۲۲ ساله در ۸ گل از ۱۶ گل آبی‌ها دیده می‌شود تا مشخص شود عملکرد او در این تیم چشمگیر بوده و یکی از ارکان مهم موفقیت‌های آنها تا پایان هفته یازدهم است.

استقلال در حالی در هفته یازدهم موفق به شد تراکتور را در تبریز با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد که قایدی با یک گل و یک پاس گل، بعد از دیاباته دومین بازیکن برتر میدان بود.