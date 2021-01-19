ثبت ۶۸ ابتلای جدید و فوت ۲ بیمار کرونایی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۷ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۱۷۴ هزار و ۷۵۴ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۶۲ هزار و ۷۸۲ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد نمونه‌های منفی را ۱۱۱ هزار و ۹۶۸ مورد بیان کرد و گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۳۰۹ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

کوشکی خاطرنشان کرد: این آمار تا پایان روز بیست و هشتم دی ماه جاری است.

براساس این گزارش، مجموع تعداد ابتلای به کرونا در لرستان تا پایان روز بیست و هفتم دی ماه ۶۲ هزار و ۷۱۴ مورد و تعداد فوتی‌ها تا این تاریخ یک هزار و ۳۰۷ نفر بوده است.