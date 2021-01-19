حفاران غیرمجاز در رومشکان دستگیر شدند

به‌گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا مرادیان روز سه‌شنبه در سخنانی گفت: روز گذشته با همکاری نیروی انتظامی رومشکان و برابر گزارش پایگاه حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان، یک عملیات گشت و کمین شبانه در محدوده آثار تاریخی منطقه انجام شد که طی آن دو حفار غیرمجاز هنگام عملیات حفاری دستگیر شدند.

وی افزود: دستگیری حفاران غیرمجاز که هویت آن‌ها معلوم است با رصد موضوع و تلاش و همکاری نیروی انتظامی رومشکان صورت گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی لرستان با بیان اینکه به همراه این افراد ادوات حفاری اعم از بیل، کلنگ، چراغ روشنایی و … نیز کشف و ضبط شد، بیان کرد: پرونده قضائی این افراد برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شده است.