مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش برف و باران و وزش باد شدید در این استان، گفت: کولاک برف در گردنه‌ها و کاهش دید و احتمال رخداد مه در این استان پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به پیش بینی وزش باد شدید در این استان، گفت: سرعت وزش باد به ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: لغزندگی سطح جاده، کاهش دید و اختلال در تردد محورهای کوهستانی و گردنه‌ها در استان وجود دارد.

وی عنوان کرد: احتیاط در تردد جاده‌ای و پرهیز از سفرهای غیر ضروری، مجهز نمودن خودروها به تجهیزات زمستانه و اجتناب از صعود به ارتفاعات و سایر اقدامات پیشگیرانه مورد توجه مسافران قرار گیرد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه بیان کرد: دمای هوا از روز پنج شنبه در این استان با کاهش شدید همراه است.