۲۳۸ نفر در ترکیه به اتهام عضویت در جنبش «گولن» بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ترکیه حکم بازداشت ۲۳۸ نفر را به ظن همکاری با سازمان «فتح الله گولن» رهبر اپوزیسیون این کشور صادر کرد که ادعا می شود در طراحی کودتای ناکام ۲۰۱۶ دخیل بوده است.
عملیات بازداشت مخالفین دولت آنکارا که در ۶۰ استان انجام شد؛ بخشی از تلاش چهارساله برای در هم شکستن حلقه مریدان گولن است که در تبعیدی خودخواسته، در آمریکا زندگی می کند.
۱۶۰ تن از این افراد در ازمیر بازداشت شدند حال آنکه در مجموع، ۲۱۸ نفر از آنها نظامی هستند.
در طول ۴ سال گذشته، حدود ۸۰ هزار نفر از مردم ترکیه بازداشت شدند. ۱۵۰ هزار کارمند و پرسنل نظامی نیز اخراج یا تعلیق شدند. این در حالی است که بیش از ۲۰ هزار نفر هم از ارتش ترکیه اخراج شدند.
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