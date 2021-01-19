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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۱۲

در ادامه شناسایی عاملان کودتا؛

۲۳۸ نفر در ترکیه به اتهام عضویت در جنبش «گولن» بازداشت شدند

۲۳۸ نفر در ترکیه به اتهام عضویت در جنبش «گولن» بازداشت شدند

شناسایی عاملان کودتای نافرجام ترکیه، بعد از گذشت ۴ سال همچنان ادامه دارد و امروز رسانه ها از بازداشت ۲۳۸ نفر به ظن همکاری با جنبش گولن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ترکیه حکم بازداشت ۲۳۸ نفر را به ظن همکاری با سازمان «فتح الله گولن» رهبر اپوزیسیون این کشور صادر کرد که ادعا می شود در طراحی کودتای ناکام ۲۰۱۶ دخیل بوده است.

عملیات بازداشت مخالفین دولت آنکارا که در ۶۰ استان انجام شد؛ بخشی از تلاش چهارساله برای در هم شکستن حلقه مریدان گولن است که در تبعیدی خودخواسته، در آمریکا زندگی می کند.

۱۶۰ تن از این افراد در ازمیر بازداشت شدند حال آنکه در مجموع، ۲۱۸ نفر از آنها نظامی هستند.

در طول ۴ سال گذشته، حدود ۸۰ هزار نفر از مردم ترکیه بازداشت شدند. ۱۵۰ هزار کارمند و پرسنل نظامی نیز اخراج یا تعلیق شدند. این در حالی است که بیش از ۲۰ هزار نفر هم از ارتش ترکیه اخراج شدند.

کد مطلب 5125734
مریم خرمایی

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