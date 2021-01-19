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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۴۳

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا:

رفع نقاط حادثه ساز مسیرهای منتهی به مرز مهران نیازمند توجه است

رفع نقاط حادثه ساز مسیرهای منتهی به مرز مهران نیازمند توجه است

ایلام-جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: رفع نقاط حادثه ساز مسیرهای منتهی به مرز مهران برای اربعین نیازمند توجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی صبح روز سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم اربعین در مرز مهران، اظهار کرد: مهمترین جلوه همایش عظیم اربعین حسین حضور مردم کشورهای مختلف است، چرا که در این روز انسان های زیادی با دیدگاه های مذهبی، سیاسی، دینی و فرهنگی مختلف از تمام نقاط دنیا در کنار هم قرار می‌گیرند و بزرگترین گروه بندی سیاسی اجتماعی را پدید می آورند که نظیر آن در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

وی افزود: موضوع پیاده روی اربعین حسینی با تفکر ناب شهید سلیمانی و مراجع تقلید با هدف وحدت اسلامی در سرتاسر جهان اتفاق افتاد و امیدواریم بتوانیم با تلاش، پایه های این وحدت را تقویت و حفظ کنیم.

فرمانده قرارگاه اربعین حسینی ادامه داد: برای تقویت این مراسم عظیم باید تمام داشته هایمان را در اجرای هرچه بهتر برگزاری مراسم اربعین به کار ببندیم تا وحدت و خصلت های ناب اسلامی را با گردهمایی در گرداگرد بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین (ع) به جهانیان نشان دهیم.

سردار شرفی بیان کرد: ستادهای راهپیمایی اربعین در هر کجا که فعال هستند در راستای افزایش اقتدار ایران و جهان اسلام باید با استفاده از ظرفیت های هنری، رسانه ای، فکری، اندیشمندان و … در زمینه جذب دیگر ظرفیت‌ها تلاش کنند.

دیپلماسی موثر با مسئولان کشور عراق

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا تصریح کرد: اگر اربعین و راهبردهای سردار سلیمانی به این نقطه رسیده اخلاص این شهید بزرگوار و دیگر زحمتکشان این عرصه را نشان می دهد چرا که آنها بدون چشمداشت تلاش کردند و ما نیز باید تمام توان خود را در این زمینه به طبق اخلاص بگذاریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از مسئولان و دست اندرکارانی که در سنوات گذشته با تلاش و زحمات فراوان، نواقص زیرساختی را مرتفع کردند، گفت: رفع نقاط حادثه ساز مسیرهای پر پیچ و خم باریک و کوهستانی و … در مسیر منهی به پایانه های مرزی نیازمند مدیریت جهادی و ترافیکی و کار شبانه روزی است.

فرمانده قرارگاه اربعین با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از خدمات به زائران در خاک ایران و ۵۰ درصد آن در خاک عراق صورت می پذیرد، گفت: ما می‌توانیم با دیپلماسی موثر با مسئولان کشور عراق به نقطه بالایی در خدمات رسانی به زائران برسیم.

سردار شرفی در پایان تاکید کرد: در صورت برگزاری مراسم اربعین حسینی در سال جاری باید تمام توان خود را در راستای خدمات رسانی در زمینه‌های صدور گذرنامه، اسکان، تغذیه، سرمایشی و گرمایشی حمل و نقل و غیره به کار ببندیم.

کد مطلب 5125748

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