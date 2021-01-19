به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رضایی ظهر سه شنبه در جلسه شورای مواد مخدر در محل استانداری زنجان از جمع آوری و ساماندهی ۵۷۱ معتاد متجاهر در استان زنجان خبر داد و گفت: طی ۱۰ ماهه سالجاری در پنج مرحله جمع آوری معتادین انجام شده است.

وی اظهار کرد: از زمان شیوع بیماری کرونا تاکنون جمع آوری معتادان متجاهر دراستان به خوبی انجام شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر به علت بیماری کرونا اقدامات پیشگیرانه برای معتادین در استان به خوبی انجام می‌شود، گفت: طی سال جاری طرح و برنامه پیشگیری از مواد مخدربه خوبی در حال انجام است.

رضایی تاکید کرد: در راستای ساماندهی معتادان ۴۰ خانم معتاد خود معرف و دستگیر شده توسط پلیس به مراکز ماده ۱۶ استان معرفی و تحت درمان قرار گرفتند.

وی افزود: در راستای کاهش و ریشه کنی بیماری کرونا ۱۰۰ معتاد از خیابان برای تست و نمونه گیری پی سی ار شدند و گرفتار کرونا نشدند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر موردی از ابتلای معتادان به کرونا در مراکز ۱۶ ساعته استان گزارش نشده است.

رضایی با بیان اینکه در بحث مواد مخدر، پنج کمیته تخصصی در استان فعال است که این کمیته‌ها محور انجام فعالیت شورای هماهنگی شهرستان‌ها است، افزود: کمیته تخصصی فرهنگی، پیشگیری، درمان، حمایت‌های اجتماعی، توسعه مشارکت‌های، مردمی و کمیته حقوقی و قضائی در استان تشکیل شده و اقدامات خوبی را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه جمع‌آوری معتادان متجاهر در استان تداوم دارد، گفت: هزینه نگهداری این معتادان از سوی ستاد مرکزی تأمین می‌شود.