به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی در جلسه هماهنگی بهره‌برداری از کمربند جنوبی البرز و تهران که ظهر سه‌شنبه برگزار شد، با بیان اینکه بهار راه‌سازی البرز با بهره‌برداری از ابرپروژه‌های راه استان همچنان ادامه دارد، افزود: پروژه‌های بزرگ راه‌سازی که عملیات اجرایی آنها در دولت تدبیر و امید آغاز شد، یکی پس از دیگری در حال تکمیل و بهره‌برداری هستند.

وی ادامه داد: در این میان ابرپروژه‌هایی همچون ادامه آزادراه شهید همت در البرز، منطقه یک آزادراه تهران - شمال، قطار برقی کرج-هشتگرد، مسافربری شدن فرودگاه بین‌المللی پیام، دوخطه شدن ریل راه‌آهن کرج - قزوین که از گذشته‌های دور مورد مطالبه و نیاز مردم بود نیز به سرانجام رسید.

راه هشتگرد - طالقان در ایستگاه پایانی

استاندار البرز بیان کرد: تکمیل راه هشتگرد - طالقان که بیش از دو دهه مورد درخواست مردم است نیز در ایستگاه پایانی قرار دارد و در بهار ۱۴۰۰ زیر بار ترافیک می‌رود.

وی افزود: در البرز به دلیل مأموریتی که از سوی رئیس جمهور به بنده محول شده بود به نیابت از وزیر راه و شهرسازی به جد در راستای تحقق اهداف بزرگ تسریع در تکمیل پروژه‌های راه‌سازی استان اقدام کردیم تا گره‌های بزرگ ترافیک ملی باز شود و مردم به‌ویژه در البرز ترددی سهل‌تر و امن‌تری داشته باشند.

شهبازی اضافه کرد: با اراده‌ای که در مجموعه وزارت راه و شهرسازی است و جدیتی که در استان وجود دارد، تا پایان دولت تدبیر و امید تمامی طرح‌ها و پروژه‌های راه‌سازی در محدوده البرز به سرانجام می‌رسند.

وی متذکر شد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته در محدوده جغرافیایی البرز برای سرعت بخشی به روند تکمیل پروژه کمربند جنوبی البرز و تهران، اکنون آمادگی لازم را برای بهره‌برداری از این ابرپروژه ملی داریم.