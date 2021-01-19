قرآن وعترت میراث مشترک جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهادی فقهی‌زاده بعدازظهر سه‌شنبه در نشست شورای توسعه قرآنی استان سمنان به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان ضمن بیان اینکه قرآن و عترت میراث مشترک جهان اسلام محسوب می‌شود، ابراز داشت: همین دلدادگی به آموزش‌های قرآنی این کشورها را به هم ارتباط داده است.

وی بابیان اینکه استان سمنان دارای امتیازات و برجستگی‌های فراوان در سطح کشور است، افزود: استان سمنان همواره در رتبه‌های برتر قرآنی کشور قرار دارد به‌نحوی‌که طی آزمون سراسری قرآن کریم از سال‌های گذشته تاکنون این خطه در رده‌های اول تا سوم کشور جای گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان ضمن بیان اینکه یکی از خواسته‌های حضرت زهرا سلام‌الله علیها از مسلمانان، اخلاص است، ابراز داشت: کار، عبادت و خدمت باید برای خدا باشد اگر بتوانیم این خواسته‌ها را به انجام برسانیم، بسیاری از مشکلات کشور کم و یا رفع می‌شود.

آیت‌الله سید محمد شاهچراغی بابیان اینکه جمهوری اسلامی ایران فرصت خوبی برای عبادت و خدمت است، تصریح کرد: متأسفانه ما از فرصت‌ها خیلی کم استفاده می‌کنیم و باید از فرصت‌ها درست و به‌جا استفاده شود

وی بابیان اینکه هر مقدار در مورد قرآن خدمت صورت می‌گیرد به همان اندازه نیز در مورد عترت باید فعالیت انجام شود، افزود: پیامبر اکرم (ص) قرآن و هم عترت را برای ما به یادگار گذاشتند که می‌بایست در زندگی روزمره به‌کارگیری شود ولایت در قرآن و عترت خلاصه شده که امیدواریم همه ما در این مسیر به‌درستی حرکت کنیم.