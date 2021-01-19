فوت ۲ جوان قمی بر اثر برخورد موتورسیکلت با خودروی سنگین

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فراهانی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ⁩در ساعت ۱۳:۳۵ دقیقه، با تماس یکی از شهروندان با اورژانس ۱۱۵ قم مبنی بر رخ دادن تصادف گفت: برخورد موتورسیکلت با خودروی سنگین در ابتدای بلوار یادگار امام از سمت جاده اراک موجب شد تا بلافاصله آمبولانس اورژانس ۱۱۵ قم به محل حادثه اعزام و در کمترین زمان ممکن بر بالین مصدومین حاضر شود.

مهدی فراهانی با بیان اینکه دو سرنشین موتورسیکلت که آقا ۲۰ و ۲۲ ساله بوده‌اند، افزود: پس از بررسی کارشناسان فوریت‌های پزشکی متأسفانه هر دو به علت شدت آسیب وارده، در دم جان باخته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه یک مصدوم دیگر که آقا ۳۹ ساله و سرنشین خودروی نیسان بوده است یک دستگاه آمبولانس اورژانس دیگر نیز به محل حادثه اعزام شده است، ادامه داد: مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی مناسب توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به مرکز درمانی منتقل شدند و طبق گزارشات رسیده وضعیت عمومی دو مصدوم انتقال یافته مناسب می‌باشد.