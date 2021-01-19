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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۰۸

بر اثر اصابت صاعقه؛

۴ معلم و دانش آموز در سردشت دزفول دچار سوختگی شدند

۴ معلم و دانش آموز در سردشت دزفول دچار سوختگی شدند

دزفول- عضو شورای اسلامی سردشت دزفول از سوختگی چهار معلم و دانش آموز بر اثر برخورد صاعقه در این بخش و وخامت حال یکی از معلمان خبر داد.

سعید خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۰ شامگاه گذشته به دلیل اصابت صاعقه، کانکس معلمان در منطقه چنگستان سردشت، دچار آتش‌سوزی شد.

وی افزود: در این حادثه دو نفر از معلمان مستقر در کانکس و دو دانش آموز که نزدیک به محل آتش سوزی بودند، دچار سوختگی شدند.

خسروی گفت: مصدومان به علت آسیب شدید ناشی از سوختگی به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز منتقل شدند اما متأسفانه وضعیت یکی از معلمان با ۸۰ درصد سوختگی وخیم اعلام شده است.

به گزارش مهر، بخش کوهستانی سردشت دزفول با حدود ۲۸ هزار نفر جمعیت در شمال دزفول واقع شده است.

کد مطلب 5125780

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