به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی ظهر سه‌شنبه در نشست تخصصی «مدرسه خوانا، گفتمان تحول ساز» که از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: در زمینه بحث سند تحول، مدرسه خوانا و طرح تحول قبل از اینکه بحث‌های تحولی آغاز شود با رویکردی که در آموزش ابتدایی به ویژه با نگاه علمی و تجارب آموزشی خانم حکیم‌زاده در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد، اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش پیشتاز طرح‌های تحولی بوده است، تصریح کرد: در سال جاری که آموزش دروس به دانش‌آموزان در بستر فضای مجازی آغاز شد، آموزش ابتدایی با دشواری صورت گرفت و تمام معلمان ما جلوه‌های ایثار را به تصویر کشاندند و به طریق اولی متعهدانه در این مسیر تلاش کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در خصوص طرح خوانا خاطرنشان کرد: اگر قرار است در آموزش و پرورش تحولی صورت بگیرد مبدأ تمام اقدامات تحولی آموزش ابتدایی است.

وی ادامه داد: وقتی که از سند تحول بنیادین صحبت می‌کنیم بدیهی است باید اجرایی شود، چراکه مبدأ تحول آن در آموزش ابتدایی است که باید به آن توجه داشته باشیم.

قاسمی با اشاره به اینکه طرح‌های تحولی آموزش ابتدایی نسبت به سایر طرح‌ها اولویت دارد، گفت: در این ۲۵ طرح تحولی، طرحی مهم‌تر از طرح خوانا وجود ندارد و باید به طور جدی به این امر پرداخته شود.

دانش‌آموزان در طرح خوانا مهارت گفت‌وگو کردن را یاد می‌گیرند

وی با بیان اینکه دغدغه معلمان همواره این است که چرا یادگیری‌ها عمیق نیستند و خلاقیت وجود ندارد، اظهار کرد: بر این اساس دانش‌آموزان در طرح تحول خوانا مهارت‌های خوب شنیدن، گفت‌وگو کردن، مشورت، انتقادپذیری و … را فرا می‌گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز بیان کرد: وقتی مهارت خوب شنیدن و خوب گفت‌وگو کردن در دانش‌آموزان شکل بگیرد، این مهم با مهارت‌های زندگی مانند جرأت، شهامت، ادب و … پیوند می‌خورد.

وی تصریح کرد: مبدأ تمام مهارت‌هایی که می‌تواند نظام تعلیم و تربیت موفق و آموزش و پرورش توسعه‌محور داشته باشد، از طرح تحول خوانا آغاز می‌شود و این ایده و ابتکار ارزشمند محصول تلاش مسئولان در وزارت‌خانه است.

قاسمی با بیان اینکه آموزش و پرورش البرز با وجود معلمان صاحب‌نظر و خلاق بسیار موفق است، متذکر شد: این رنگین‌کمان جمعیتی که در البرز وجود دارد، چکیده و عصاره‌ای از توانمندی‌های کشور را در این استان جمع کرده است و مدیران باید به نحو احسن از این مهم استفاده کنند.