قرارداد رژیم صهیونیستی با فایزر فاش شد/ تجارت اطلاعات با واکسن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این خبرگزاری بین‌المللی در گزارشی به قرارداد میان رژیم صهیونیستی و شرکت فایزر پرداخته است.

طبق قرارداد مذکور، رژیم صهیونیستی در ازای دریافت واکسن به فایزر وعده داده تا انبوهی از اطلاعات پزشکی دریافت کنندگان واکسن را در اختیار این شرکت قرار دهد.

جزئیات این قرار داد به رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد یکی از نخستین مناطقی باشد که بخش اعظم جمعیت خود را در برابر کووید ۱۹ واکسینه می‌کند و در مقابل، اطلاعات مربوط به تزریق را که در واقع جزئی از تحقیقات به شمار می‌آید به شرکت تولید کننده ارائه دهد.

اما منتقدان اشاره می‌کنند چنین قراردادی از لحاظ اخلاقی چالش‌های مهمی در بر دارد از جمله آنکه احتمال نقض حریم شخصی افراد وجود دارد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد با مدیر ارشد اجرایی شرکت فایزر قراردادی امضا کرده تا ارسال واکسن به این منطقه را تسریع کند.

او در این باره گفت: اسرائیل اطلاعات آماری خود را با فایزر و تمام جهان به اشتراک می‌گذارد و این امر به توسعه استراتژی‌هایی برای مقابله با کووید ۱۹ کمک می‌کند.

این در حالی است که نه رژیم صهیونیستی و نه فایزر فاش نکرده‌اند که هزینه واکسن‌ها چگونه پرداخت می‌شود. اما وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی این قرارداد را یک معامله برنده برای هر دو طرف توصیف کرده است. البته رسانه‌های رژیم صهیونیستی ادعا می‌کنند این منطقه برای دریافت واکسن فایزر حداقل ۵۰ درصد بیشتر از کشورهای دیگر هزینه پرداخت کرده است.

از سوی دیگر طبق گزارش‌ها این اطلاعات با سازمان جهانی بهداشت نیز به اشتراک گذاشته می‌شود اما WHO تاکنون به سوالات در این باره پاسخی نداده است.

این در حالی است که اوایل ماه جاری سازمان جهانی بهداشت از شرکت‌های داروسازی و کشورهای ثروتمند خواست تا قراردادهای دوجانبه درباره واکسن امضا نکنند زیرا به تلاش‌های سازمان ملل برای گسترش دسترسی به واکسن خسارت می‌زند.

هنوز به طور دقیق مشخص نیست اطلاعات چگونه با شرکت فایزر به اشتراک گذاشته می‌شود. اما طبق گزارش‌های موجود رژیم صهیونیستی به طور هفتگی اطلاعات درباره گروه‌های سنی با ویژگی‌های نژادی، قومیتی، جنسیتی و.. را در اختیار فایزر قرار می‌دهد.

واکسن فایزر که با همکاری شرکت آلمانی «بی و ان» تک ساخته شده از سوی سازمان غذا و دارو آمریکا و آژانس دارویی اتحادیه اروپا اجازه استفاده اضطراری دریافت کرده است. با این وجود هنوز مشخص نیست واکسن مذکور ایمنی بلند مدت در بدن دریافت کنندگان ایجاد و از انتقال ویروس جلوگیری می‌کند یا خیر.

این درحالی است که میزان اعتماد به واکسن فایزر در سطح جهان در حال کاهش است.

دو روز پس از آغاز تزریق واکسن فایزر در انگلیس دو نفر از کادر درمان با عوارض جانبی روبرو شد. دو پرستار در ایالت آلاسکا نیز دچار همین مشکل شدند. اما این پایان چالش فایزر نبود.

یک پرستار و یک پزشک در دو ایالت مختلف آمریکا چند روز پس از دریافت واکسن کووید ۱۹ به این بیماری مبتلا شدند. پس از آن اندک اندک آمار عوارض جانبی شدید در کشورهای دیگر و حتی مرگ و میر پس از دریافت واکسن فایزر نیز اعلام شد. به عنوان مثال یک پرستار ۴۱ ساله پرتغالی دو روز پس از دریافت واکسن جان باخت. در سوئیس نیز یک فرد دو روز پس از دریافت واکسن در خانه سالمندان فوت کرد. همچنین در نروژ نیز ۲۳ نفر در ارتباط با تزریق این واکسن قربانی شدند.

از سوی دیگر دولت استرالیا نیز مشغول انجام تحقیقاتی درباره ایمنی این واکسن است.