کرونا اردوی تیم ملی کاراته بانوان را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اشرف امینی نایب رئیس بانوان فدراسیون کاراته گفت: سومین مرحله از اردو تیم ملی کاراته بانوان به دلیل مثبت اعلام شدن تست کرونا سرمربی تیم ملی بانوان، پس از گذشت یک روز به پایان رسید.

وی افزود: سومین مرحله از اردو که با حضور حمیده عباسعلی، رزیتا علیپور، سارا بهمنیار، فاطمه سعادتی، لیلا برجعلی و مبینا حیدری ملی پوشان بانوان کاراته کشورمان که تمرینات خود را زیر نظر سمانه خوشقدم از ۲۸ دی ماه آغاز و قرار بود تا ۴ بهمن ماه ادامه پیدا کند پس از انجام تمرین بدنسازی به پایان رسید.

نایب رئیس بانوان فدراسیون با تأیید منفی بودن تست کرونای ملی پوشان و سایر کادر فنی تیم ملی، گفت: عصر روز گذشته ملی پوشان بدون حضور سمانه خوشقدم سرمربی تیم ملی تمرینات بدنسازی خود را انجام دادند اما پس از اعلام مثبت تست کرونای سمانه خوشقدم، با تصمیمی که گرفتیم اردوی سوم تیم ملی لغو شد.

وی در ادامه افزود: هم اکنون حال عمومی خوشقدم خوب است و انشاءالله هرچه سریع‌تر با بهبودی کامل فعالیت خود را سر خواهد گرفت.

اردوهای تیم ملی کاراته بانوان برای حضوری قدرتمند در رقابت‌های «کاراته وان» لیسبون، باکو و مراکش تشکیل می‌شود.