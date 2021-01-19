به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام غلامحسن شهسواری در جلسه کمیته هماهنگی و برگزاری برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی در استان قزوین که صبح امروز در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، با ارائه برنامه‌های بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در قزوین اظهار کرد: ویروس کرونا موجب شده است که امسال نتوانیم جشن‌های ملی خود را مانند سال‌های گذشته با حضور حداکثری مردم برگزار نمائیم به همین علت تمهیدات ویژه‌ای برای دهه فجر انقلاب اسلامی اندیشیده شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین ابراز کرد: در استان قزوین ۲۳ کارگروه تخصصی تشکیل شده تا برنامه‌های مناسب ایام‌الله دهه فجر با بالاترین کیفیت و به‌صورت سلامت‌محور برگزار گردد؛ ما تلاش کرده‌ایم هیچ برنامه‌ای تعطیل نشود به همین منظور قالب برگزاری مراسمات متناسب با شرایط کرونایی تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به برگزاری مراسمات ایام محرم و عزاداری ایام فاطمیه در شرایط کرونایی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و پروتکل‌ها از سوی هیئت‌ها، یادآور شد: کیفیت برگزاری برنامه‌های ملی و مذهبی باید الگویی برای برگزاری سایر مراسمات باشد و با مدیریت صحیح بتوانیم برنامه‌های دهه فجر را در بهترین شکل ممکن برگزار کنیم یک هنر است.

شهسواری گفت: برنامه‌های ایام پیروزی انقلاب اسلامی در سال جاری حول سه محور تبیینی، تحلیلی و تبلیغی انجام خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله، موشکی، دفاعی، هسته‌ای و نانو حرف برای گفتن دارد و امروز هم به مدد دانشمندان کشورمان در حوزه واکسن کرونا به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کرده‌ایم که این‌ها افتخارات بسیار ارزنده‌ای هستند که به برکت خون شهدایی نظیر فخری زاده به آن نائل آمده‌ایم در تمامی برنامه‌ها باید روح این شهدای عزیز حاکم باشد و امید افزایی در جامعه وسعت پیدا کند، رسانه‌ها نیز در این ایام با بازتاب برنامه‌ها و تبیین دست آورهای انقلاب اسلامی در کنار سایر نهادهای انقلابی پررنگ‌تر از گذشته ظاهر شوند.

از "خیابان انقلاب" تا برنامه‌های متنوع فرهنگی



در ادامه این جلسه معاونت صداوسیمای استان با ارائه فهرستی از برنامه‌های صداوسیما در ایام دههٔ فجر از ویژه‌برنامه " خیابان انقلاب " نام برد که با حضور هنرمندان و صاحب‌نظران به‌صورت روزانه از شبکه استانی پخش خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه توسط سازمان مطبوع خود در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی یادآور شد: برگزاری اختتامیه جشنواره دیجیتالی رضوی، مسابقات فرهنگی و کتاب‌خوانی و جشنواره پوستر مادرانه، نمایشگاه‌های هنری، مسابقات داستان‌نویسی و محافل شعر و روایت خاطره اهم برنامه‌ها در این دوران خواهد بود.

