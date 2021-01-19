مبانی اسلام و انقلاب را باید با محبت و تکریم انتشار دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما ظهر امروز در دیدار با طلاب مبلغ جهادی که در ایام محرم و فاطمیه در شهرستان دالاهو حضور داشتند، اظهار کرد: تمام حرکات، سخنان و برنامه‌های ما اگر در مسیر حق و برای رضای خدا باشد باقی می‌ماند.

وی با اشاره به لزوم ادای تکلیف افزود: اصل رسالت انبیای الهی ادای تکلیف بوده و در راستای ادای تکلیف الهی است که می‌توان با استفاده از عناصر تکریم و محبت مبانی انقلاب و اسلام را بین جوانان استان و به ویژه مردم شهرستان دالاهو انتشار دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه مبلغان دینی باید از عنصر محبت به شکل مطلوب برای فعالیت‌های دینی و تبلیغی استفاده کنند، خاطرنشان کرد: نجابت و پاکی طایفه اهل حق استان کرمانشاه مشهود است و این افراد مقدسات و اعتقادات را قبول داشته و برای شعائر مذهبی احترام قائل هستند.