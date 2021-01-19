الجزایر رزمایش نظامی هوایی و زمینی گسترده برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، ارتش الجزایر رزمایش‌های هوایی و زمینی گسترده‌ای را در استان تندوف در جنوب کشور در مرزها با صحرای غربی و مراکش برگزار کرد.

این رزمایش‌ها که با عنوان «قاطعیت ۲۰۲۱» در روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار شد، با نظارت سعید شنقریحه، رئیس ستاد ارتش ملی الجزایر بود. تلویزیون الجزایر به مدت ربع ساعت تصاویری را از این رزمایش‌ها منتشر کرد که در آن از مهمات و جدیدترین موشک ضد تانک کورنت روسیه استفاده شد.

ارتش الجزایر طی این رزمایش برای نخستین بار از هواپیمای شناسایی الکترونیک آمریکایی بیچ‌کرفت ۱۹۰۰ ام.ام.اس.ای-هیسار استفاده کرد و این تنها سلاح غیر روسی است که نیروهای الجزایری در اختیار دارند.

ژنرال شنقریحه در این راستا بر ادامه تقویت توانمندی‌ ارتش الجزایر و تامین ملزومات افزایش سطح آمادگی نیروهای ارتش این کشور تاکید کرد.

الجزایر با هفت کشور آفریقایی ارتباط مرزی دارد و با برخی از آنها هم منازعاتی دارد.