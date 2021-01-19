یک طرح صنعتی در جنوب تهران افتتاح شد/اشتغال مستقیم برای ۱۵۰ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه مراسم افتتاح یک طرح صنعتی در زمینه چوب شهرک صنعتی «شمس آباد» در شهرستان ری با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر صمت، یدالله صادقی، رئیس سازمان صمت استان تهران، حسین توکلی کجانی، معاون استاندار و فرماندار ری و جمعی از مسئولان برگزار شد.

گفته می‌شود، با افتتاح این طرح صنعتی با ظرفیت تولید ۱۰ میلیون مترمربع مصنوعات چوبی در جنوب تهران برای ۱۵۰ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.

قرار است، وزیر صمت پس از مراسم افتتاح از یک شرکت فعال در زمینه تولید شیشه‌های خودرو و ساختمان با اشتغال مستقیم ٤٨٣ نفر و ظرفیت تولید ١٥ هزار و ٤٣٠ تن در سال بازدید کند.