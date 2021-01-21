نشست مجازی و مسابقه مقاله نویسی با موضوع «فاطمه(س) انسان کامل»

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اسلامی هامبورگ به مناسبت میلاد سرور زنان عالم حضرت فاطمه زهرا (س) نشست مجازی برگزار می‌کند.

نشست مجازی و مسابقه مقاله نویسی با موضوع فاطمه انسان کامل به عنوان دختر، همسر، مادر و فعال اجتماعی از سوی مجمع اروپایی بانوان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ برگزار می‌شود.

نقش حضرت به عنوان دختر، نقش حضرت به عنوان همسر، نقش حضرت به عنوان مادر، نقش حضرت به عنوان فعال اجتماعی از محورهای این نشست بوده است.

این نشست در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ مصادف با ششم فوریه از ساعت ۱۹ به وقت آلمان و اروپای مرکزی برگزار می‌شود.

شرایط مسابقه مقاله نویسی:

۱- موضوع مقاله یکی از محورهای چهارگانه نشست باشد.

۲- قبلاً منتشر یا ارائه نشده باشد.

۳- کمتر از ۷ صفحه (۲۳۰۰ کلمه) یا بیشتر از ۱۰ صفحه (۳۵۰۰ کلمه) نباشد.

۴- خلاصه‌ای از مقاله ضمیمه شود.

۵- رزومه نویسنده ارسال شود.

۶- نام صاحب مقاله، آدرس کامل پستی، وشماره موبایل ضمیمه شود.

۷- مسابقه مخصوص خواهران مقیم اروپا می‌باشد.

۸- نوشتن مقاله به یکی از زبانهای اروپایی بر سایر زبان‌ها ارجحیت دارد و در ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرد.

جوایز بهترین مقاله نویسی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- رتبه اول: تا ۱۰۰۰ یورو

۲- رتبه دوم: تا ۶۰۰ یورو

۳- رتبه سوم: تا ۴۰۰ یورو

مهلت نهایی ارسال مقاله: ۰۱/۰۳/۲۰۲۱(۱۱ اسفندماه ۹۹)

زمان اعلام برندگان: ۲۷/۰۳/۲۰۲۱(۷ فروردین ماه ۱۴۰۰)

آدرس ایمیل جهت ارسال مقاله:

women@izhamburg.com

شماره واتس‌آپ جهت ارتباط با دبیرخانه:

+۴۹۱۷۶۴۹۷۹۹۲۳۱

اطلاعات جلسه Zoom به شرح زیر می‌باشد:

Meeting ID:

۸۵۳ ۸۵۷۹ ۱۴۷۸

Passcode:

۱۴۱۴۱۴