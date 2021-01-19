تمرین پرسپولیس تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان یحیی گل‌محمدی در تیم فوتبال پرسپولیس پس از برد مقابل فولاد خوزستان امروز در دو ورزشگاه شهید کاظمی و پژوهشگاه نفت به ریکاوری پرداختند.

با تصمیم کادر فنی تمرین فردای بازیکنان پرسپولیس تعطیل خواهد بود تا سرخپوشان خستگی بازی اخیر را از تن خارج کنند.

همچنین قرار است پس از یک روز تعطیلی شاگردان یحیی گل‌محمدی روز پنج‌شنبه در ورزشگاه پژوهشگاه تمرینات خود را برای بازی مقابل آلومینیوم اراک آغاز کنند.

طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ، تیم پرسپولیس روز دوشنبه ۶ بهمن در اراک به مصاف آلومینیوم این شهر خواهد رفت.