حسن شمسی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کمبود کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد، اظهار داشت: هم اکنون در بازار استان کلیه اقلام اساسی مورد نیاز خانوار در سطح استان موجود است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: تمهیدات لازم برای تأمین تخم مرغ در استان اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: روزانه ۳۰ تن تخم مرغ در چهارمحال و بختیاری مصرف می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از تخم مرغ مورد نیاز در استان در استان تولید و مابقی از استان اصفهان تأمین می‌شوند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: بازار به صورت مستمر توسط بازرسان بررسی می‌شود.