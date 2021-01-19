به گزارش خبرنگار مهر، غفور قاسم‌پور عصر سه‌شنبه در حاشیه کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان کرج اظهار کرد: دستگاه‌ها ملزم به تأمین امکانات برای برگزاری انتخابات هستند، عدم تمکین به قانون ترک فعل و برابر قانون پیگیری می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته و نهادهای انقلابی موظف هستند حسب درخواست استانداران و فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنها قرار دهند.

فرماندار کرج تصریح کرد: مدت همکاری کارکنان مذکور، جزو ایام مأموریت نامبردگان محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در تاریخ سیاسی کشورمان مردم همواره نقش اول را ایفا کرده‌اند و همواره بخشی از فرایند انتخابات را مردم برگزار کرده‌اند، در واقع نبض شور و نشاط انتخابات در دست مردم است.

قاسم‌پور در این رابطه از عموم علاقه‌مندانی که تجربه برگزاری انتخابات ادوار پیشین را دارند خواست تا ظرف مدت یک ماه آینده با مدارک شناسایی به دفتر سیاسی فرمانداری کرج مراجعه نمایند.

وی متذکر شد: مجریان برگزاری انتخابات با حکم فرماندار کرج در شعب اخذ رأی، نمایندگان فرماندار و مجریان برگزاری انتخابات را همراهی خواهند کرد.