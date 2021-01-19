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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۲۰:۲۵

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان خبر داد؛

کمیته امداد آماده ساخت مسکن برای همه افراد تحت پوشش است

کمیته امداد آماده ساخت مسکن برای همه افراد تحت پوشش است

بیجار- مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان گفت: این نهاد انقلابی آمادگی دارد در صورت تأمین زمین از سوی دستگاه های متولی امر برای همه خانوارهای نیازمند تحت پوشش مسکن بسازد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسول شیخی زاده روز سه شنبه در مراسم کلنگ زنی ۲۱ واحد مسکونی در شهرستان بیجار اظهار کرد: کمیته امداد به دنبال توانمندسازی مددجویان از طریق اشتغال، تأمین مسکن و حمایت‌های اجتماعی و درمانی است.

وی افزود: در زمینه تأمین مسکن مددجویان به هر میزان زمین از طریق دستگاه‌های مرتبط مانند شهرداری و راه و شهر سازی تحویل این نهاد شود برای خانواده‌های تحت حمایت مسکن می‌سازیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین مسکن روستایی از طریق تفاهم نامه با بنیاد مسکن و سازمان برنامه و بودجه اقدامات خوبی انجام شده است و در این راستا ضروری است که خیران در زمینه کمک به تأمین مسکن نیازمندان ورود پیدا کنند.

شیخی زاده در ادامه سخنان خود به جزئیات پروژه ساخت ۲۱ واحد مسکونی مددجویان بیجار اشاره کرد و گفت: این واحدهای مسکونی در ۶۵ متر مربع ساخته می‌شود و برای هر یک از این واحدها ۱۲۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این میزان اعتبار از محل کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کمیته امداد، کمک سازمان برنامه و بودجه و کمک خیران تأمین خواهد شد.

شیخی زاده اظهار کرد: تفاهم نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه برای ساخت هزار واحد مسکن نیازمندان کردستانی امضا کرده‌ایم که ۸۰ واحد سهم شهرستان بیجار است.

کد مطلب 5126064

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