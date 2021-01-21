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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ریزش بورس ارتباطی با نرخ بهره بانکی ندارد

ریزش بورس ارتباطی با نرخ بهره بانکی ندارد

استاد دانشگاه امام‌صادق(ع) با بیان اینکه ریزش بورس ارتباطی با نرخ بهره بانکی ندارد، گفت: در شرایطی که میزان رشد پول در اقتصاد ایران به صفر رسیده است، به طور طبیعی سیالیت پول کم شده است.

کامران ندری در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیل اصلی افت شدید شاخص‌کل بورس را کاهش قیمت ارز و کاهش انتظارات تورمی ناشی از نتایج انتخابات ایالات متحده دانست و گفت: افت شاخص‌کل بورس نمی‌تواند با نرخ بهره بین‌بانکی ارتباط چندانی داشته باشته باشد، چراکه نرخ‌ بهره بین‌بانکی در چند ماه اخیر تغییر نکرده است در حالی که شاخص کل با افت مواجه شده است.

وی با تاکید بر اینکه نرخ بهره بانکی بر اساس مقتضیات اقتصاد کشور تعیین می‌شود، گفت: اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی با بالا نگهداشتن نرخ بهره بین بانکی باعث افت شاخص بازار سرمایه شده است، نمی‌تواند صحت داشته باشد؛ این در حالی است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز نرخ بهره بین‌بانکی در همین حدود امروزی تعیین شده بود؛ اما روند بازار سرمایه افزایشی بود و نرخ بهره بانکی مانع رشد شاخص نمی‌شود.

ندری تاکید کرد: در شرایط فعلی و با وجود تورم بالا، کاهش نرخ بهره بین بانکی کار درستی نیست چرا که باعث تشدید تورم و افزایش تقاضا خواهد شد و نباید فراموش کنیم که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل و مهار تورم است.

وی ادامه داد: در شرایطی که میزان رشد پول در اقتصاد ایران به صفر رسیده است، به طور طبیعی سیالیت پول کم شده و تمایل به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف کاهش می‌یابد و بازار سرمایه هم از این جریان مستثنی نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی همچنین یکی از علل اصلی افت شدید قیمت سهام در بازار سرمایه را قیمت گذاری اشتباه در انتهای سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ دانست و افزود: در همان زمان هم از سوی اقتصاددانان هشدار داده شد که اگر روند رشد قیمت‌ها در بازار سهام منطقی نشود، احتمال ریزش قیمت بالاست.

وی تاکید کرد: البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در بازار تمام دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر ارز، طلا و خودرو شاهد کاهش قیمت هستیم که می‌تواند ناشی از کاهش انتظارات تورمی در جامعه به دلیل روی کار آمدن جو بایدن و برکناری ترامپ از ریاست جمهوری ایالات متحده باشد.

ندری افزود: با در نظر داشتن کلیه عوامل و نوسانات بازار سرمایه، این بازار در مجموع همچنان یکی از پربازده ترین بازارهای کشور در سال جاری بوده است.

کد مطلب 5126481

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
      4 0
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      با اضافه کردن دو خط اخر مطالب ثابت کردی به نفع باند و حامیان خودت نظر میدی اخر اینکه در بورس از مرداد با حیله گری دولت مردم ۱۰۰ درصد در ضرر باشند و شما کل سال را ملاک بگیری درست نیست هدف از بیان مشکلات بورس این نیست که شما بیان کردی
    • رضا IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
      3 0
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      ایشون همش گفت مشکلات اقتصادی به خاطر بورس پس حالا چرا نمیاد بگه بورس داره پایین میاد مشکلات برطرف نشد؟
    • امین IR ۰۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مال مردم را خصولتیها و 3 بانک ورشکسته بردند . بیش از 50 درصد و الان هم دارند سهامها را از کف جمع میکنند و میخرند . خدا این حقوقیها و نهادهای وابسته و سازمانه . وبانک صادرات و تجارت و ملت ورشکسته. را که بازار گردانی کردند و پول مردم را خوردند به زمین بزند . حاج افا رییسی حقمان را میگیرند .تقاص
    • 50 درصد ضرر تو ده روز IR ۰۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
      1 0
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      به نام نامی او سلام شما خوب میدونین که 3 بانک ورشکسته . صادرات و ملت و تجارت که روحانی سهام.پالایشی را به انها در 4 قسط داد خون مردم را خوردند . شما هم ار دار و دسته انهایی دوما شما تشریف ببرید تدریستون رو بکنید . شما چه کاری به این کارها دارید . استاد دانشگاه . دستتون با خصولتیها یکیه ؟
    • IR ۰۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      هرچی این کارشناس میگه رو باید برعکس کنی نمیدونیم واقعا اینها کدوم دانشگاه درس خوندن تحلیلش حتی ارزش جواب هم نداره بیخیال بابا شما درست میگی

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