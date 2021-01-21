ریزش بورس ارتباطی با نرخ بهره بانکی ندارد

کامران ندری در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیل اصلی افت شدید شاخص‌کل بورس را کاهش قیمت ارز و کاهش انتظارات تورمی ناشی از نتایج انتخابات ایالات متحده دانست و گفت: افت شاخص‌کل بورس نمی‌تواند با نرخ بهره بین‌بانکی ارتباط چندانی داشته باشته باشد، چراکه نرخ‌ بهره بین‌بانکی در چند ماه اخیر تغییر نکرده است در حالی که شاخص کل با افت مواجه شده است.

وی با تاکید بر اینکه نرخ بهره بانکی بر اساس مقتضیات اقتصاد کشور تعیین می‌شود، گفت: اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی با بالا نگهداشتن نرخ بهره بین بانکی باعث افت شاخص بازار سرمایه شده است، نمی‌تواند صحت داشته باشد؛ این در حالی است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز نرخ بهره بین‌بانکی در همین حدود امروزی تعیین شده بود؛ اما روند بازار سرمایه افزایشی بود و نرخ بهره بانکی مانع رشد شاخص نمی‌شود.

ندری تاکید کرد: در شرایط فعلی و با وجود تورم بالا، کاهش نرخ بهره بین بانکی کار درستی نیست چرا که باعث تشدید تورم و افزایش تقاضا خواهد شد و نباید فراموش کنیم که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل و مهار تورم است.

وی ادامه داد: در شرایطی که میزان رشد پول در اقتصاد ایران به صفر رسیده است، به طور طبیعی سیالیت پول کم شده و تمایل به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف کاهش می‌یابد و بازار سرمایه هم از این جریان مستثنی نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی همچنین یکی از علل اصلی افت شدید قیمت سهام در بازار سرمایه را قیمت گذاری اشتباه در انتهای سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ دانست و افزود: در همان زمان هم از سوی اقتصاددانان هشدار داده شد که اگر روند رشد قیمت‌ها در بازار سهام منطقی نشود، احتمال ریزش قیمت بالاست.

وی تاکید کرد: البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در بازار تمام دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر ارز، طلا و خودرو شاهد کاهش قیمت هستیم که می‌تواند ناشی از کاهش انتظارات تورمی در جامعه به دلیل روی کار آمدن جو بایدن و برکناری ترامپ از ریاست جمهوری ایالات متحده باشد.

ندری افزود: با در نظر داشتن کلیه عوامل و نوسانات بازار سرمایه، این بازار در مجموع همچنان یکی از پربازده ترین بازارهای کشور در سال جاری بوده است.