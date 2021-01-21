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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۴۳

بشیری در گفتگو با مهر:

نباید همه مردم یارانه بگیرند/ پیگیر حذف یارانه ثروتمندان هستیم

نباید همه مردم یارانه بگیرند/ پیگیر حذف یارانه ثروتمندان هستیم

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه یارانه به صورت فله‌ای و به همه مردم درست نیست و مجلس حذف یارانه ثروتمندان را پیگیری می‌کند.

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه، گفت: بحث توجه به اقشار ضعیف جامعه مورد توجه مجلس شورای اسلامی است و این موضوع بسیار ضرورت دارد.

وی متذکر شد: قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه به تصویب رسید اما متاسفانه این قانون به خوبی اجرایی نشد و بنده معتقدم که نباید همه مردم یارانه دریافت کنند و لازم است که یارانه دهک‌های بالای جامعه حذف شود.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید اطلاعات مالی مردم را به صورت دقیق در سامانه‌ای جامع داشته باشند تا وضعیت مردم مشخص شود و صرفاً به کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، یارانه پرداخت شود.

بشیری تاکید کرد: ارائه یارانه نقدی به صورت فله‌ای و به همه مردم درست نیست و صرفاً اقشار ضعیف جامعه و کسانی که درآمد پایینی دارند، باید یارانه دریافت کنند.

وی ادامه داد: حذف یارانه پردرآمدها باید عملیاتی شود و دستگاه‌های مسئول باید به این موضوع رسیدگی کنند چرا که دلیلی ندارد دهک‌های غنی و بی نیاز جامعه یارانه دریافت کنند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس گفت: قطعاً مجلس شورای اسلامی موضوع حذف یارانه ثروتمندان را پیگیری خواهد کرد و باید سیاست‌گذاری درستی در این زمینه وجود داشته باشد.

بشیری با بیان اینکه یارانه ۴۵ هزار تومانی در حال حاضر و با کاهش ارزش پول ملی ارزش چندانی ندارد، گفت: میزان یارانه نقدی باید افزایش پیدا کند و وظیفه رئیس جمهور و مسئولان ذیربط آن است که برای تقویت ارزش پول ملی اقدام کنند. طبقات ضعیف جامعه به دلیل این موضوع تحت فشار هستند و بر این اساس، تقویت ارزش پول ملی باید به صورت جدی و فوری پیگیری شود.

کد مطلب 5126903
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
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      ثروت طبیعی .پول ملی حق همه مردم ایران است .چرا من که شوهرم راننده تاکسی یارانه بهم ندن،بخدا علی واگدارتون کردم،خیر نبینه هر کسی که یارانه رو روز بروز قطع میکنه
    • ابوالفضل IR ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
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      این تخلف هست منی که زحمت می کشم و مثلا با ۵سر غائله ۵میلیون درآمد دارم از صبح تا شب کار و زحمت باید حقم از بیت المال قطع بشه بعد یه سری آدم من می شناسم خونه نشستن مواد مصرف می کنند ماهی یه یارانه براشون اضافه میشه دارم فکر میکنم برای میانسالی این راه رو پیش بگیرم

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