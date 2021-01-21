نباید همه مردم یارانه بگیرند/ پیگیر حذف یارانه ثروتمندان هستیم

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه، گفت: بحث توجه به اقشار ضعیف جامعه مورد توجه مجلس شورای اسلامی است و این موضوع بسیار ضرورت دارد.

وی متذکر شد: قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه به تصویب رسید اما متاسفانه این قانون به خوبی اجرایی نشد و بنده معتقدم که نباید همه مردم یارانه دریافت کنند و لازم است که یارانه دهک‌های بالای جامعه حذف شود.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید اطلاعات مالی مردم را به صورت دقیق در سامانه‌ای جامع داشته باشند تا وضعیت مردم مشخص شود و صرفاً به کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، یارانه پرداخت شود.

بشیری تاکید کرد: ارائه یارانه نقدی به صورت فله‌ای و به همه مردم درست نیست و صرفاً اقشار ضعیف جامعه و کسانی که درآمد پایینی دارند، باید یارانه دریافت کنند.

وی ادامه داد: حذف یارانه پردرآمدها باید عملیاتی شود و دستگاه‌های مسئول باید به این موضوع رسیدگی کنند چرا که دلیلی ندارد دهک‌های غنی و بی نیاز جامعه یارانه دریافت کنند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس گفت: قطعاً مجلس شورای اسلامی موضوع حذف یارانه ثروتمندان را پیگیری خواهد کرد و باید سیاست‌گذاری درستی در این زمینه وجود داشته باشد.

بشیری با بیان اینکه یارانه ۴۵ هزار تومانی در حال حاضر و با کاهش ارزش پول ملی ارزش چندانی ندارد، گفت: میزان یارانه نقدی باید افزایش پیدا کند و وظیفه رئیس جمهور و مسئولان ذیربط آن است که برای تقویت ارزش پول ملی اقدام کنند. طبقات ضعیف جامعه به دلیل این موضوع تحت فشار هستند و بر این اساس، تقویت ارزش پول ملی باید به صورت جدی و فوری پیگیری شود.