رئیس دستگاه قضا وارد استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه صبح پنج شنبه در آغاز سفر یک روزه وارد استان سمنان شد و در ابتدا مورد استقبال مسئولان ارشد استانی و شهرستانی، اعضای شورای قضائی و همچنین نمایندگان مجلس قرار گرفت.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی قرار است در این سفر در شورای قضائی استان سمنان به میزبانی استانداری حضور یابد. دیدار با قضات و همچنین پرسنل دستگاه قضائی استان از دیگر برنامه‌های رئیسی در غرب استان سمنان است.

رئیسی عصر امروز همچنین به شاهرود سفر خواهد کرد تا در کنار دیدار با مسئولان این شهرستان در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و همچنین نشست با نخبگان بخش‌های مختلف حضور یابد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه امروز به سفر یک روزه خود پایان خواهد داد.

گفتنی است در این سفر رئیس سازمان بازرسی کشور نیز حضور خواهد داشت و بازدید از شهرک صنعتی سمنان و نشست درباره مسائل و قوانین تسهیلگر اقتصادی و رونق تولید نیز در زمره بخش‌های این سفر خواهد بود.

رونق تولید، چالش‌های اجتماعی و فرهنگی استان سمنان، موانع توسعه فرهنگی، مسائل محیط زیستی و آب به خصوص مقوله تخریب نزدیک به یک دهه‌ای قله آب ساز و حیات بخش شاهوار و مسائل مرتبط با کار و کارگری و… در زمره مهمترین موضوعاتی هستند که پیش بینی می‌شود در سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی از سوی مسئولان استان سمنان مطرح شود.

این نخستین باری است که آیت الله سید ابراهیم رئیسی در مقام قاضی‌القضاتی کشور به استان سمنان سفر می‌کند.