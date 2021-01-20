ظریف: ترامپ به زباله دان تاریخ انداخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود نوشت: ترامپ، پمپئو و شرکای آن‌ها با بدنامی به زباله دان تاریخ انداخته شدند، اما یاد و خاطره ژنرال سلیمانی و هزاران نفری که در اثر تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت دولت ترامپ کشته، معلول و به گرسنگی کشیده شده و از مواد غذایی و پزشکی محروم شدند، همواره درخشان خواهند ماند. شاید افراد تازه وارد به واشنگتن دی سی عبرت بگیرند.