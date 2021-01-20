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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۰:۰۳

ظریف: ترامپ به زباله دان تاریخ انداخته شد

ظریف: ترامپ به زباله دان تاریخ انداخته شد

وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود نوشت: ترامپ، پمپئو و شرکای آن‌ها با بدنامی به زباله دان تاریخ انداخته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود نوشت: ترامپ، پمپئو و شرکای آن‌ها با بدنامی به زباله دان تاریخ انداخته شدند، اما یاد و خاطره ژنرال سلیمانی و هزاران نفری که در اثر تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت دولت ترامپ کشته، معلول و به گرسنگی کشیده شده و از مواد غذایی و پزشکی محروم شدند، همواره درخشان خواهند ماند. شاید افراد تازه وارد به واشنگتن دی سی عبرت بگیرند.

کد مطلب 5127137

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    نظرات

    • بنده خدا IR ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
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      بابا نگو آدم به کد خدا توهین نمیکنه هر چی باشه اونا کدخدا هستند
    • محمد IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
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      آقا ظریف چرا تلاش می کنید با جدا کردن ترامپ از آمریکا سیاستهای ۴۰ ساله آمریکا در قبال ایران را تطهیر کنید بعبارتی اشتباهات و ساده لوحی و بی تدبیری خودتان را توجیه کنید
    • در آرزوی1400 IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
      0 0
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      تو ورئیست هم به زودی به همان زباله دان انداخته خواهید شد وعزت دوباره به این ملت نجیب وشرافتمند باز خواهد گشت.
    • سر باز اسلام IR ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
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      ترامپ بخاطر بی قابلیتی خود سقوط کرد اگر مردم ونیروهای الکترال به ترامپ رای داده بودند در واقع رای به بی کفایتی وحماقت خود می دادند

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