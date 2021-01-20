آماده باش ۱۲۷۰ خودروی سبک و سنگین در استان گیلان

امیر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار وضعیت نارنجی هواشناسی گیلان در چند روز گذشته، اظهار کرد: ۶۰ پایگاه راهداری گیلان برای بازگشایی راه‌های اصلی و فرعی استان تجهیز و ۲۵ دستگاه لودر و گریدر از حوزه زیرساخت و ۳۵ دستگاه لودر و گریدر از حوزه راه و شهرسازی برای مقابله با بحران برف استان آماده خدمت رسانی است.

وی با تشکر از هماهنگی و همدلی بخش خصوصی در راستای در اختیار گذاشتن ماشین آلات سبک و سنگین به مدیریت بحران استان، افزود: ۶۵ دستگاه لودر و ماشین آلات سبک و سنگین از سوی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان در اختیار فرمانداری‌های استان قرار گرفت.

مرادی ادامه داد: برای شهرداری‌ها نیز ۳۵۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین تأمین شده و ۶۴۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین هم در اختیار بخشداری‌ها برای خدمت رسانی به روستاها قرار داده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به برنامه ریزی لازم برای اسکان افراد جامانده در برف، تاکید کرد: هماهنگی لازم با خانه‌های هلال، مساجد و بقاع متبرکه برای اسکان مسافران جامانده در برف انجام شده و سازمان صمت نیز تجهیزات و مواد غذایی لازم را تأمین و در اختیار هلال احمر قرار داد.

مرادی با اشاره به آمادگی ۹۰ اکیپ پلیس راهنمایی و رانندگی، اظهار کرد: گروه‌های آفرود نیز با ۱۵۰ خودرو آمادگی خود را برای خدمت رسانی به مردم اعلام کردند.

وی همچنین گفت: در حوزه آب و برق و گاز نیز ۷۵ اکیپ نیز برای خدمات رسانی به مردم در سراسر استان مستقر شدند.

مدیر کل بحران استانداری گیلان با اشاره به فعال سازی تمامی دوربین‌های شهری و راهداری برای کنترل لحظه‌ای معابر استان، ادامه داد: با وجود اینکه شهرداری رشت ۵۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین در اختیار دارد ۳۰ دستگاه خودرو نیز از سوی ستاد بحران برای ارائه خدمات بهتر در اختیار سازمان قرار گرفته است.