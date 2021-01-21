انجام کاداستر ۳۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرید سپری چهارشنبه شب در سومین جلسه کارگروه استانی کاداستر اراضی کشاورزی استان اظهار کرد: این جلسه در راستای اجرای دستورالعمل صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی موضوع تفاهم نامه مابین وزارت کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به منظور ایجاد هماهنگی رفع ابهامات و پیگیری نحوه اجرای دستورالعمل و صدور اسناد در سطح پلاک‌های پایلوت شهرستان‌ها برگزار شده است.

وی بر تسریع و اهتمام جدی کارکنان ذی‌ربط در ترغیب و تشویق بهره برداران و ارسال پرونده‌ها به ادارات ثبت اسناد جهت صدور سند تاکید کرد و گفت: امیدواریم این مهم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

سپری اعلام کرد: بر اساس قراردادهای منعقد شده امور مرتبط به کاداستر رفع تداخل اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص در سطح ۶۰۰ هزار هکتار با پوشش تقریبی ۴۶ درصد از اراضی کشاورزی استان انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین بر اساس این قرارداد کاداستر کشاورزی در سطح ۳۲۳ هزار هکتار با پوشش تقریبی ۲۵ درصد اراضی کشاورزی استان و انجام عکس‌های هوایی در سطح یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی انجام می‌شود.

وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در زمینه کاداستر اراضی کشاورزی تا پایان آذر ماه ۹۹ اظهار کرد: برداشت وضع موجود و جمع‌آوری اطلاعات توصیفی ۱۸۴ پلاک و ۹۷ هزار و ۱۹۲ قطعه به مساحت ۱۳۱ هزار و ۸۴۹ هکتار، ارسال اطلاعات ۱۰۱ پلاک با مساحت ۶۵ هزار و ۷۴۲ هکتار از جمله این اقدامات بوده است.

سپری افزود: ابلاغ پلاک‌های پایلوت، ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی، برگزاری جلسات و کارگاه‌های آموزشی در سطح رؤسای ادارات امور اراضی شهرستان‌ها، کارشناسان و مهندسین مشاور طرف قرارداد از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه صدور اسناد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: رفع خطاهای توپولوژی نقشه‌های حدنگار، برش نقشه‌های وضع موجود بر اساس لایه اراضی غیر ملی، تفکیک اراضی غیر ملی به صورت اراضی رفع تداخل شده و فاقد تداخل جهت اجرای شیوه‌نامه مالی و ارسال ژئودیتابیس مربوطه به شهرستان از جمله اقدامات فنی ابتکاری انجام شده جهت آسان سازی فرآیند انجام کار در شهرستان‌ها بوده است.

وی در رابطه با اقدامات انجام گرفته و در حال انجام این سازمان اظهار کرد: پیگیری، اطلاع رسانی و ترویج و آگاهی دهی مستمر به بهره برداران، شناسایی کشاورزان و بهره برداران دارای اراضی بالاتر از حد نصاب‌های قانونی شهرستان و ترغیب آن‌ها جهت پیگیری صدور اسناد کاداستر به صورت شش دانگ، استفاده از ظرفیت تبصره‌های ذیل ماده ۶ قانون تعیین تکلیف و اراضی فاقد سند رسمی جهت صدور سند شش دانگ با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه از جمله این اقدامات بوده است.

گفتنی است، کاداستر منبع اصلی داده‌ها در اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین است، نقشه کاداستر نقشه‌ای است که مرزها و مالکیت قطعات زمین را نشان می‌دهد و ارزش حقوقی دارد.

کاداستر در واقع عبارت است از فهرست مرتب شده‌ای از اطلاعات مربوط به قطعات زمین در داخل مرز جغرافیایی یک کشور که شامل نقشه برداری و افزودن سایر مشخصه‌های نظیر حقوق مالکیت، کاربری و اندازه و ارزش به نقشه بزرگ مقیاس بوده و به طور رسمی به ثبت می‌رسد.