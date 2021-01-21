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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۴۷

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خبر داد؛

انجام کاداستر ۳۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کردستان

انجام کاداستر ۳۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کردستان

سنندج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در راستای تفاهم نامه منعقد شده با سازمان ثبت اسناد و املاک برای ۲۵ درصد اراضی کشاورزی استان معادل ۳۲۳ هزار هکتار صدور اسناد کاداستر انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرید سپری چهارشنبه شب در سومین جلسه کارگروه استانی کاداستر اراضی کشاورزی استان اظهار کرد: این جلسه در راستای اجرای دستورالعمل صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی موضوع تفاهم نامه مابین وزارت کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به منظور ایجاد هماهنگی رفع ابهامات و پیگیری نحوه اجرای دستورالعمل و صدور اسناد در سطح پلاک‌های پایلوت شهرستان‌ها برگزار شده است.

وی بر تسریع و اهتمام جدی کارکنان ذی‌ربط در ترغیب و تشویق بهره برداران و ارسال پرونده‌ها به ادارات ثبت اسناد جهت صدور سند تاکید کرد و گفت: امیدواریم این مهم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

سپری اعلام کرد: بر اساس قراردادهای منعقد شده امور مرتبط به کاداستر رفع تداخل اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص در سطح ۶۰۰ هزار هکتار با پوشش تقریبی ۴۶ درصد از اراضی کشاورزی استان انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین بر اساس این قرارداد کاداستر کشاورزی در سطح ۳۲۳ هزار هکتار با پوشش تقریبی ۲۵ درصد اراضی کشاورزی استان و انجام عکس‌های هوایی در سطح یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی انجام می‌شود.

وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در زمینه کاداستر اراضی کشاورزی تا پایان آذر ماه ۹۹ اظهار کرد: برداشت وضع موجود و جمع‌آوری اطلاعات توصیفی ۱۸۴ پلاک و ۹۷ هزار و ۱۹۲ قطعه به مساحت ۱۳۱ هزار و ۸۴۹ هکتار، ارسال اطلاعات ۱۰۱ پلاک با مساحت ۶۵ هزار و ۷۴۲ هکتار از جمله این اقدامات بوده است.

سپری افزود: ابلاغ پلاک‌های پایلوت، ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی، برگزاری جلسات و کارگاه‌های آموزشی در سطح رؤسای ادارات امور اراضی شهرستان‌ها، کارشناسان و مهندسین مشاور طرف قرارداد از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه صدور اسناد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: رفع خطاهای توپولوژی نقشه‌های حدنگار، برش نقشه‌های وضع موجود بر اساس لایه اراضی غیر ملی، تفکیک اراضی غیر ملی به صورت اراضی رفع تداخل شده و فاقد تداخل جهت اجرای شیوه‌نامه مالی و ارسال ژئودیتابیس مربوطه به شهرستان از جمله اقدامات فنی ابتکاری انجام شده جهت آسان سازی فرآیند انجام کار در شهرستان‌ها بوده است.

وی در رابطه با اقدامات انجام گرفته و در حال انجام این سازمان اظهار کرد: پیگیری، اطلاع رسانی و ترویج و آگاهی دهی مستمر به بهره برداران، شناسایی کشاورزان و بهره برداران دارای اراضی بالاتر از حد نصاب‌های قانونی شهرستان و ترغیب آن‌ها جهت پیگیری صدور اسناد کاداستر به صورت شش دانگ، استفاده از ظرفیت تبصره‌های ذیل ماده ۶ قانون تعیین تکلیف و اراضی فاقد سند رسمی جهت صدور سند شش دانگ با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه از جمله این اقدامات بوده است.

گفتنی است، کاداستر منبع اصلی داده‌ها در اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین است، نقشه کاداستر نقشه‌ای است که مرزها و مالکیت قطعات زمین را نشان می‌دهد و ارزش حقوقی دارد.

کاداستر در واقع عبارت است از فهرست مرتب شده‌ای از اطلاعات مربوط به قطعات زمین در داخل مرز جغرافیایی یک کشور که شامل نقشه برداری و افزودن سایر مشخصه‌های نظیر حقوق مالکیت، کاربری و اندازه و ارزش به نقشه بزرگ مقیاس بوده و به طور رسمی به ثبت می‌رسد.

کد مطلب 5127147

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