بایدن نخستین دستورات اجرایی خود را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا پس از ورود به کاخ سفید نخستین دستورات اجرایی خود را امضا کرد.

بر اساس این گزارش، بایدن دستوراتی اجرایی درباره تعلیق ساخت دیوار حائل در مرز با مکزیک و لغو دستور اجرایی درباره ممنوعیت سفر اتباع برخی کشورهای اسلامی به آمریکا امضا نمود.

بازگشت آمریکا به سازمان بهداشت جهانی و نیز توافقنامه آب و هوایی پاریس از دیگر دستورات اجرایی است که بایدن به امضا رساند.

برخی دستورات درباره مقابله با کرونا و الزامی شدن استفاده از ماسک در نهادهای فدرال و سفرهای بین ایالتی از دیگر دستورات اجرایی رئیس جمهور جدید آمریکا است.

بایدن همچنین درباره یادداشت ترامپ روی میزش هم گفت که ترامپ برای وی یک نامه بسیار دوستانه نوشته بود، اما تا قبل از اینکه با او صحبتی داشته باشد، جزئیات آن را افشا نخواهد کرد.

گفتنی است که جو بایدن روز چهارشنبه سوگند یاد کرد و رسماً به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا آغاز بکار نمود.