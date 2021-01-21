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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۶:۰۱

بشار الجعفری:

کشورهای غربی مانع توقف جنایات گروههای تروریستی در سوریه می شوند

کشورهای غربی مانع توقف جنایات گروههای تروریستی در سوریه می شوند

معاون وزیر امور خارجه سوریه کشورهای غربی را مانع توقف جنایات گروه های تروریستی در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، معاون وزیر امور خارجه و نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد: گروه‌های تروریستی و در رأس آن داعش و جبهه النصره از پوشش غربی بر جنایات خود علیه سوری‌ها استفاده می‌کنند، امری که مستلزم تقویت همکاری جدی بین المللی تحت نظارت سازمان ملل برای مبارزه و ریشه کنی تروریسم و حمایت از تلاش‌های دولت سوریه در این زمینه است.

«بشار الجعفری» در جلسه شورای امنیت از طریق تماس ویدیوئی گفت: قطعنامه ۱۳۷۳ به تقویت همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم و خشکاندن منابع مالی آن و مبارزه با تفکر افراطی کمک نکرد.

وی افزود: دولت جدید آمریکا باید به تجاوزات و اقدامات اشغالگرانه خود و غارت ثروت‌های سوریه پایان دهد و نیروهای اشغالگر خود را خارج و حمایت از شبه نظامیان جدایی طلب و رژیم‌های غیر قانونی و تلاش برای تهدید حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه را متوقف کند.

الجعفری اظهار داشت: گروه‌های تروریستی جبهه النصره با حمایت ترکیه همچنان به تسلط بر مناطقی از ادلب و اطراف آن و استفاده از ساکنان آنها به عنوان سپرهای انسانی ادامه می‌دهد.

وی افزود: کشورهای غربی همچنان مانع اقدام شورای امنیت برای توقف جنایات گروه‌های تروریستی در سوریه می‌شوند.

کد مطلب 5127158

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