کشورهای غربی مانع توقف جنایات گروههای تروریستی در سوریه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، معاون وزیر امور خارجه و نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد: گروه‌های تروریستی و در رأس آن داعش و جبهه النصره از پوشش غربی بر جنایات خود علیه سوری‌ها استفاده می‌کنند، امری که مستلزم تقویت همکاری جدی بین المللی تحت نظارت سازمان ملل برای مبارزه و ریشه کنی تروریسم و حمایت از تلاش‌های دولت سوریه در این زمینه است.

«بشار الجعفری» در جلسه شورای امنیت از طریق تماس ویدیوئی گفت: قطعنامه ۱۳۷۳ به تقویت همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم و خشکاندن منابع مالی آن و مبارزه با تفکر افراطی کمک نکرد.

وی افزود: دولت جدید آمریکا باید به تجاوزات و اقدامات اشغالگرانه خود و غارت ثروت‌های سوریه پایان دهد و نیروهای اشغالگر خود را خارج و حمایت از شبه نظامیان جدایی طلب و رژیم‌های غیر قانونی و تلاش برای تهدید حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه را متوقف کند.

الجعفری اظهار داشت: گروه‌های تروریستی جبهه النصره با حمایت ترکیه همچنان به تسلط بر مناطقی از ادلب و اطراف آن و استفاده از ساکنان آنها به عنوان سپرهای انسانی ادامه می‌دهد.

وی افزود: کشورهای غربی همچنان مانع اقدام شورای امنیت برای توقف جنایات گروه‌های تروریستی در سوریه می‌شوند.