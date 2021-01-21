نخست وزیر ژاپن خواستار تقویت اتحاد توکیو- واشنگتن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوشیهید سوگا» نخست وزیر ژاپن روز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که وی خواهان تقویت هرچه بیشتر اتحاد ژاپن- آمریکا در دوران ریاست جمهوری «جو بایدن» است.

سوگا در این باره گفت: «از صمیم قلب خوشحالم که رئیس جمهور بایدن و معاون وی، [کامالا] هریس سوگند وفاداری خوردند. او [بایدن] سخنرانی بسیار قدرتمندی ایراد کرد و خواستار اتحاد کشور شد. ما برای تضمین منطقه آزاد و باز ایندوپاسیفیک؛ مقابله با ویروس کرونا، تغییرات آب و هوایی و سایر مشکلات جامعه بین المللی با رئیس جمهور جدید آمریکا همکاری نزدیکی خواهیم داشت. امیدوارم که روابط با رئیس جمهور جدید بهبود یابد و اتحاد ژاپن- آمریکا بیش از پیش مستحکم شود».

نخست وزیر ژاپن در ادامه افزود که توکیو و واشنگتن در حال رایزنی برای برقراری یک گفتگوی تلفنی میان وی و جو بایدن در زمان مناسب هستند.

گفتنی است، جو بایدن روز چهارشنبه بیستم ژانویه ۲۰۲۱ به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد و در سخنرانی خود در مراسم تحلیف وعده داد که محور سیاست‌ها و فعالیت‌های خود را بر مبارزه با شیوع کرونا، مقابله با تغییرات آب و هوایی و نابرابری نژادی و همچنین توسعه یک نظام خدمات درمانی متمرکز کند.