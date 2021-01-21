سرهنگ رحیم رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر در استان زنجان طی ۱۰ ماه امسال ۱۲ درصد رشد دارد، گفت: طی این بازه زمانی ۲۶۳ کیلو گرم مواد روان گردان در استان زنجان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲۲ درصد افزایش دارد.

وی اظهار کرد: در برخی مناطق استان زنجان، کشاورزان غیربومی در پوشش مزارع آفتابگردان و ذرت اقدام به کشت مواد مخدر گل و بوته گل می‌کنند.

جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان نسبت به نظارت و بازرسی از مزارع استان مدیریت لازم را داشته باشد.

رفیعی با بیان اینکه طی ۱۰ ماه امسال ۲۳ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان کشف و متلاشی شد، ابراز داشت: طی این بازه زمانی تریاک بیشترین کشفیات مواد مخدر در استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه استان زنجان در زمینه میزان آلودگی به مواد مخدر، جزو استان‌های پاک کشور است، تاکید کرد: طرح پاکسازی در مناطق آسیب پذیر و آلوده استان به خوبی اجرا می‌شود.

جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با بیان اینکه براساس آمار بیش از ۸۵ درصد از جرایم در استان زنجان توسط معتادین رخ می‌دهد، تصریح کرد: این معتادین بیشتر اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند.