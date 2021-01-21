اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس وارد میناب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، معاونین وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان صبح پنجشنبه به منظور بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی شرق استان وارد شهرستان میناب شدند.

مسئولان در بدو ورود به شهرستان میناب با حضور در محل گلزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

معاونین وزرا و اعضای کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی سپس با حضور در ایست و بازرسی شهرستان رودان مورد استقبال مسؤولین این شهرستان قرار گرفتند.

گفتنی است؛ اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و معاونین وزرا با حضور در مناطق مختلف شهرستان‌های میناب، رودان، جاسک، بشاگرد و سیریک به صورت میدانی ظرفیت‌های کشاورزی شرق هرمزگان و مسائل و مشکلات فعالان این بخش را از نزدیک مورد بررسی قرار می‌دهند.