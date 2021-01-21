صف در بجنورد این بار برای روغن/ تخصیص روغن به خراسان شمالی کم است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: طی ماه‌های اخیر علاوه بر استفاده از ماسک موارد دیگری نیز برایمان عادت شده است. به عنوان مثال گرانی بی منطق کالاها یکی از این موارد است.

یکی دیگر از مواردی که این روزها به آن عادت کرده‌ایم صف نشینی است. صفی که یک روز برای تهیه مرغ بسته می‌شود و روز دیگر به علت خرید روغن.

روز گذشته تصاویری در فضای مجازی خراسان شمالی منتشر شد که در آن مشاهده می‌شد جمعیت کثیری در داخل و جلوی یک فروشگاه زنجیره‌ای صف کشیده‌اند و منتظر خرید روغن هستند. به این ترتیب جدای از گرانی و پیدا نشدن روغن، ایجاد صف در این شرایط خطرناک کرونا نیز به آن افزوده شده است.

صف روغن به علت ضعف مدیران استان است

هرچند مشکل کمبود روغن را می‌توان مشکلی ملی دانست اما ایجاد چنین صفوف طویلی قطعاً به مدیریت استانی باز می‌گردد. این موضوع را یکی از شهروندان بجنوردی می‌گوید و اضافه می‌کند: کاش اندکی مدیریت و تدبیر در مسئولان وجود داشت که این چنین مردم معطل و سردرگم نباشند.

وی افزود: متأسفانه مغازه‌های کوچک خالی از روغن هستند و مجبوریم برای تهیه روغن به مرکز شهر و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیاییم. در این صورت قطعاً ازدحام زیادی به وجود می‌آید.

این شهروند بجنوردی با گلایه از اینکه تأمین نیازهای اساسی امری ضروری است، گفت: مردم هر روز دغدغه دارند؛ یک بار روغن نیست و یک بار شکر؛ روزی مرغ به ۴۰ هزار تومان می‌رسد و روزی عدس و لپه گران و گران‌تر می‌شوند.

اختصاص کمتر از نیاز روغن به خراسان شمالی / مردم مراعات کنند

مشکل کمبود روغن در سطح استان را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیگیری کردیم. علی اصغر رضا زاده، سرپرست این سازمان در این خصوص اظهار کرد: نیاز این استان به روغن در بخش صنف و صنعت ماهانه هزار و ۶۰۰ تن است و حال آنکه سهمیه روغن تنظیم بازار اختصاص یافته به آن ۹۷۰ تن است.

وی افزود: از سهمیه روغن تعیین شده استان نیز ۵۴۰ تن اختصاص یافته و توزیع شده است اما این نیاز استان را برطرف نمی‌کند و به همین دلیل اکنون در زمینه تأمین روغن شهروندان مشکل داریم.

رضازاده تصریح کرد: از روغنی که تحویل گرفته‌ایم روزانه ۱۰ تا ۲۰ تن به بازار خراسان شمالی تزریق می‌شود تا کمبود آن در مصارف صنف و صنعت جبران شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی یکی از علل کمبود روغن و تشکیل صف را هجوم مردم و خرید بیش از نیاز آنان بیان کرد و گفت: به هر فروشگاهی که روغن تزریق می‌شود در نیم ساعت فروخته می‌شود و باز کمبود به وجود می‌آید، زیرا بیشتر مردم بیش از نیاز خود روغن می‌خرند.

وی سرانه مصرف روغن در این استان را ۱.۹ کیلوگرم دانست د و افزود: این مقدار روغن خوراکی در صنوف و صنعت مصرف می‌شود.

رضازاده از مردم استان خواست تا با توجه به شرایط کرونا از ازدحام در فروشگاه‌ها خودداری کنند و خاطرنشان کرد: روغن مورد نیاز استان تهیه و تأمین می‌شود و نیازی به ازدحام و خرید بیش از نیاز این کالا نیست.

این مسئول تاکید کرد: اگر موردی از احتکار خانگی روغن در استان دیده شود حتماً با آن برخورد می‌شود.

فروش اجباری کالا جرم است / مجازات‌ها بازدارنده نیست

پدیده‌ی فروش اجباری دیگر مسئله‌ای است که این روزها مردم با آن مواجه هستند به طوری که برای خرید روغن مجبور می‌شوند چیپس، پفک، شکلات و یا شامپو و صابون نیز به سبد کالایی خود اضافه کنند.

محمود قنبری، معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی به خبرنگار ما در این خصوص گفت: فروش کالا با شرط خرید کالایی دیگر جرم است و باید با آن برخورد شود.

وی نظارت‌های انجام شده بر بازار را کافی ندانست و افزود: نظارت‌های انجام شده کافی نیست و به همین دلیل برخی به خود اجازه می‌دهند تا معیشت مردم را با گران فروشی، کم فروشی و احتکار کالاهای اساسی با مشکل مواجه کنند.

قنبری با بیان اینکه حتی اگر پرونده‌ای هم تشکیل شود جریمه‌ها بازدارنده نیست، اظهار داشت: در جلسات متعددی مصوب کردیم که اگر لازم باشد با همکاری دادستان واحدهای صنفی متخلف را که تخلفات جدی دارند، پلمب کنیم.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اگر با متخلفان بازار برخورد نشود وضعیت گرانی‌ها و فشار بر مردم بیشتر خواهد شد.

وی از اعضای کارگروه تنظیم بازار خواست تا نیاز روغن و کالای اساسی روستاها را نیز برطرف کنند تا روستاییان برای خرید مایحتاج خود به شهرها مراجعه نکنند و با خطر کرونا مواجه نشوند.

قنبری در انتها از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز خواست تا کالاهایی مانند روغن و برنج را با نرخ تنظیم بازار در اختیار تعاون روستایی قرار دهد و شبکه تعاون روستا نیز این کالاها را در اختیار روستاییان بگذارد تا نیاز آنان برطرف شده و از ازدحام در فروشگاه‌های بزرگ جلوگیری شود.

در شرایط فعلی مردم نیاز به آرامش بیشتری دارند که این آرامش با ثبات قیمت‌ها و وجود تمام کالاهای اساسی در بازار ایجاد می‌شود. به نظر این امر خواسته زیادی نیست اما مسئولان تاکنون از اجرای آن ناتوان بوده‌اند.