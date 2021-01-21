گودرز محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف و باران از اواسط شب گذشته در تمامی محورهای استان البرز آغاز شده و به تناوب ادامه دارد.

وی با اشاره به آماده‌باش نیروهای راهداری تصریح کرد: راهداران به همراه ماشین‌آلات و تجهیزات لازم پیش از آغاز بارش‌ها در تمامی محورهای استان مستقر شده بودند و اقدام به برف‌روبی این محورها کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز بیان کرد: به دلیل تلاش‌های صورت‌گرفته با وجود بارش چندین ساعته برف هیچکدام از راه‌های استان حتی راه‌های کوهستانی و برف‌گیر مسدود نشدند.

وی متذکر شد: از رانندگان می‌خواهیم که مسافرت خود را به زمان دیگری موکول کنند و در صورت اضطرار سرعت مطمئنه را رعایت کرده و تجهیزات ایمنی به ویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.