انبار امداد و نجات هلال احمر سیرجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر چهارشنبه شب در مراسم بهره برداری از انبار آماده امداد و نجات هلال احمر سیرجان اظهار کرد: ما در سفرهای دوره‌ای خود به استان‌ها ضمن بررسی مسائل و مشکلات، نقاط قوت و ضعف حوزه امداد و نجات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مهدی ولی پور با اشاره به اینکه یک برنامه چهار ساله اجرایی در استان‌های کشور مد نظر داریم، افزود: کرمان یکی از استان‌های موفق در حوزه امداد و نجات، تجهیزات، پایگاه‌ها و انبارهای امدادی و ذخیره سازی در حد مطلوب است.

ولی پور ادامه داد: کرمان به لحاظ آمادگی، ارائه خدمات امداد و نجات و نیروی انسانی آموزش دیده و ظرفیت‌ها و تجهیزات عملیاتی از استان‌های موفق است و در بحران‌های مختلف کشور و خود استان عملکرد خوبی داشته است و امروز هم انبار آماده عملیات سیرجان از مهمترین انبارهای امداد و نجات در استان محسوب می‌شود.

وی گفت: پیگیری‌های مربوط به هزینه حفظ و نگهداری، خرید و تقویت ناوگان ترابری مورد نیاز پایگاه‌های امداد و نجات در دستور کار سازمان امداد و نجات هلال احمر قرار دارد.

به گفته مجتبی عرب مسئول هلال احمر سیرجان انبار آماده امداد و نجات هلال احمر سیرجان با هزینه یکصد میلیار ریال از اعتبارات هلال احمربه پایان رسیده است که دارای تمامی تجهیزات امداد و نجات کوهستان، غواصی، نجات و تجهیزات انفرادی، موتورنجات وهمچنین تسریع در امداد رسانی در آواربرداری و همه تجهیزات لازم در هر نوع حوادث است که در هنگام بروز حوادث می‌تواند منطقه‌ای فعالیت و عملیات داشته باشد.