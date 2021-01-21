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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۴۱

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی:

برخورد اتوبوس با دیواره زیرگذر در تبریز ۲۰ مصدوم برجای گذاشت

برخورد اتوبوس با دیواره زیرگذر در تبریز ۲۰ مصدوم برجای گذاشت

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: برخورد اتوبوس با دیواره زیرگذر در تبریز ۲۰ نفر مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: صبح امروز اتوبوسی که در مسیر فرودگاه تبریز درحرکت بود به دیواره زیرگذر برخورد کرد و در این حادثه ۲۰ نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: بعد از اعلام این حادثه به اورژانس پنج دستگاه آمبولانس به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند که مصدومان توسط آمبولانس‌ها به بیمارستان‌های سینا، شهید محلاتی، امام علی (ع) و عالی نسب تبریز منتقل شدند.

گفتنی است خیابان‌های شهر تبریز به دلیل بارش برف لغزنده بوده و رانندگان باید از تجهیزات زمستانی استفاده کرده و سرعت مطمئنه را نیز رعایت کنند.

کد مطلب 5127219

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