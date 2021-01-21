برخورد اتوبوس با دیواره زیرگذر در تبریز ۲۰ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: صبح امروز اتوبوسی که در مسیر فرودگاه تبریز درحرکت بود به دیواره زیرگذر برخورد کرد و در این حادثه ۲۰ نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: بعد از اعلام این حادثه به اورژانس پنج دستگاه آمبولانس به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند که مصدومان توسط آمبولانس‌ها به بیمارستان‌های سینا، شهید محلاتی، امام علی (ع) و عالی نسب تبریز منتقل شدند.

گفتنی است خیابان‌های شهر تبریز به دلیل بارش برف لغزنده بوده و رانندگان باید از تجهیزات زمستانی استفاده کرده و سرعت مطمئنه را نیز رعایت کنند.