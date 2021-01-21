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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۳۸

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی:

احتمال بارش برف در خراسان جنوبی/ هوا سرد می شود

احتمال بارش برف در خراسان جنوبی/ هوا سرد می شود

بیرجند- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از پیش بینی بارش پراکنده برف و باران در شمال شرق استان طی امشب خبر داد و گفت: جمعه و شنبه هوا سرد می شود.

علیرضا خندان رو در گفت و گو با مهر از وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در امروز، پنج شنبه، خبر داد و افزود: به دنبال این ناپایداری ها کاهش دید افقی و اختلال در تردد های جاده ای را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برای امشب در برخی نقاط شمال شرق استان مانند حاجی آباد زیرکوه، قاین و نقاطی از فردوس و سرایان ریزش پراکنده برف پیش بینی می شود.

خندان رو با بیان اینکه صبح امروز نسبت به ساعت مشابه روز گذشته ۹ درجه افزایش دما هوا در مرکز استان را داشتیم، افزود: صبح فردا حداقل ۱۰ درجه سانتی گراد کاهش دمای هوا را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در مجموع صبح جمعه و شنبه دمای هوا ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتی گراد کاهش می یابد، گفت: از اوایل دی ماه سال جاری در کل کشور شرایط متفاوتی از هجوم هوای سرد را شاهد بودیم و دمای هوای استان در برخی از روزها به زیر صفر می رسید.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به کاهش محسوس دما از گلخانه داران و سالن های پرورشی خواستاریم تمهیدات لازم را لحاظ کنند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به ناپایداری های جوی و کاهش دید افقی ناشی از وزش گرد و خاک، از شهروندان خواستاریم از سفرهای غیر ضرور به جد خودداری کنند.

کد مطلب 5127225

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