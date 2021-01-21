اختلافات عون و حریری همچنان به قوت خود ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع لبنانی به روزنامه الجمهوریه لبنان اعلام کردند که اختلاف بر سر تشکیل کابینه لبنان به قوت خود باقی و هیچ رخداد جدیدی به وقوع نپیوسته است.

این منابع تاکید کردند: نه اختلافات حل شده است و نه موضوع اسامی برای وزارتخانه مشخص شده و نه اینکه وزارت کشور و دادگستری به چه طرفی باید داده شود. اختلاف میان میشل عون رئیس جمهور و سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه به قوت خود ادامه دارد.

منابع لبنانی اعلام کردند: حریری و عون از مواضع خود عقب نشینی نمی کنند. تلاشهایی هم که از سوی برخی طرفها انجام می شود با هدف نزدیک کردن دیدگاهها میان حریری و عون است. هیچکدام حاضر به دست کشیدن از برگه های خود درباره تشکیل کابینه نیستند.

این منابع در عین حال فاش کردند که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان بعید است که دست به تحرک مستقیمی برای حل اختلاف درباره تشکیل کابینه بزند زیرا تجارب سابق نشان داده است که این قبیل تحرکات و وساطت ها به میزان آمادگی طرفهایی که با یکدیگر اختلاف دارند، برای همراهی با این تلاشهاست و این که تلاشها مثمر ثمر باشد نه اینکه سبب پیچیدگی بیشتر بحران شود.

منابع مذکور بیان کردند: بری که نگران تشدید بحران موجود در لبنان در صورت ادامه این وضعیت است، هیچ توجیهی را برای تعویق در تشکیل کابینه نمی بیند.