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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۱۱

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی خبر داد:

فرصت طلایی برای آزادسازی موتورسیکلت های رسوبی/بهمن ماه آخرین مهلت

فرصت طلایی برای آزادسازی موتورسیکلت های رسوبی/بهمن ماه آخرین مهلت

بیرجند- رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی گفت: موتورسیکلت های توقیفی و رسوبی تا آخر بهمن ماه سال جاری با ارائه حداقل مدارک از سوی صاحب موتور، آزادسازی می شوند.

سرهنگ علیرضا عباسی در گفت و گو با مهر با اشاره به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی و معابر درون شهری بیان کرد: خوشبختانه در طرح محدودیت‌های کرونا با همکاری مردم استان، شاهد کاهش ترددها بودیم. 

وی با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر برودت هوا و احتمال ریزش برف و باران بیان کرد: از هم استانی‌ها خواستاریم از بیرون رفتن‌های غیر ضرور جدا خودداری کنند.

سرهنگ عباسی با اشاره به محدودیت‌های کرونا بیان کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، محدودیت‌ها از ساعت ۹ آغاز می‌شود اما با توجه به وضعیت ویروس در خراسان جنوبی، محدودیت‌های تردد در مرکز استان از ساعت ۱۰ تا چهار صبح اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین در شهرستان‌ها محدودیت کرونا به تشخیص فرمانداران اعمال می‌شود.‌

وی از همکاری ۹۰ درصدی مردم در محدودیت‌های کرونایی شد و افزود: از اول آذر ماه در اوج محدودیت‌ها، شاهد کاهش ۱۰۰ درصدی تلفات فوتی و ۷۸ درصدی تصادفات جرحی بودیم.

سرهنگ عباسی با اشاره به تمدید اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی خبر داد و گفت: این طرح تا پایان بهمن ماه در استان اجرایی می‌شود که فرصتی طلایی برای موتور سواران است.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح موتورسیکلت‌های رسوبی که (از سال ۹۰ تا ۹۸ از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹ به قبل) در پارکینگ‌ها هستند با رفع موانع و ایجاد شرایطی خاص ترخیص می‌شوند.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی بیان کرد: برای آزاد سازی موتور سیکلت ها هیچ نوع مدرکی از صاحب موتور نمی‌خواهیم تنها باید با مراجعه به یگان توقیف کننده، نامه تایید با مهر انتظامی محل اخذ کنند.

کد مطلب 5127229

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