  1. استانها
  2. گلستان
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۳۰

استاندار گلستان خبر داد

اجرای طرح آبخیزداری در ۵۵۰ هکتار از اراضی گلستان

اجرای طرح آبخیزداری در ۵۵۰ هکتار از اراضی گلستان

گرگان- استاندار گلستان از اجرای طرح آبخیزداری در ۵۵۰ هکتار از اراضی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر هادی حق شناس صبح پنج شنبه در دیدار با پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اظهارکرد: خوشبختانه طی ۲ سال گذشته طرح‌های آبخیزداری به خوبی در استان اجرا شده که با توجه به سیل خیز بودن استان در راستای پیشگیری و ممانعت، انجام طرح‌های آبخیزداری ضروری است.

وی افزود: طی تمام سال‌های گذشته طرح آبخیزداری در سطح ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی اجرا شده و طی دو سال قبل بیش از ۱۰۰ هزار هکتار طرح آبخیزداری انجام شده است.

استاندار گلستان بیان کرد: در قانون بودجه سال آتی اعتباراتی جهت توجه به رودخانه‌های مرزی و زهکشی در نظر گرفته شده است.

حق شناس ادامه داد: با توجه به هزینه‌های آبخیزداری هر هکتار باید تلاش کنیم اعتبارات ردیف‌های مرتبط با طرح‌های آبخیزداری را در بودجه ۱۴۰۰ افزایش دهیم.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری در مقابله با سیل باید استان به کارگاه آبخیزداری تبدیل شود، کما اینکه در زمینه زهکشی این اتفاق افتاده و تا پایان دولت نیمی از ۲۸۰ هزار هکتار اراضی زهکشی خواهد شد.

کد مطلب 5127245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها