اجرای طرح آبخیزداری در ۵۵۰ هکتار از اراضی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر هادی حق شناس صبح پنج شنبه در دیدار با پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اظهارکرد: خوشبختانه طی ۲ سال گذشته طرح‌های آبخیزداری به خوبی در استان اجرا شده که با توجه به سیل خیز بودن استان در راستای پیشگیری و ممانعت، انجام طرح‌های آبخیزداری ضروری است.

وی افزود: طی تمام سال‌های گذشته طرح آبخیزداری در سطح ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی اجرا شده و طی دو سال قبل بیش از ۱۰۰ هزار هکتار طرح آبخیزداری انجام شده است.

استاندار گلستان بیان کرد: در قانون بودجه سال آتی اعتباراتی جهت توجه به رودخانه‌های مرزی و زهکشی در نظر گرفته شده است.

حق شناس ادامه داد: با توجه به هزینه‌های آبخیزداری هر هکتار باید تلاش کنیم اعتبارات ردیف‌های مرتبط با طرح‌های آبخیزداری را در بودجه ۱۴۰۰ افزایش دهیم.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری در مقابله با سیل باید استان به کارگاه آبخیزداری تبدیل شود، کما اینکه در زمینه زهکشی این اتفاق افتاده و تا پایان دولت نیمی از ۲۸۰ هزار هکتار اراضی زهکشی خواهد شد.