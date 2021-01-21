شهداب وسپاهان به دنبال پیروزی دربازی بزرگ/دیدار خاتم درهاله ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته بیست و سوم سی و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا (جمعه) با برگزاری شش دیدار به میزبانی سالن خانه والیبال و فدراسیون از ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد.

در بازی بزرگ هفته دو تیم سپاهان و شهداب یزد مقابل هم صف آرایی خواهند کرد. شاگردان رحمان محمدی راد در تیم صدرنشین سپاهان پس از پیروزی روز گذشته مقابل تیم آذرباتری برای تثبیت صدرنشینی به پیروزی مقابل تیم شهداب نیاز دارند. شهداب یزد نیز که در دیدارهای هفته بیست و دوم از سد تیم پیکان گذشت برای تثبیت موقعیت وحتی صعود یک پله‌ای در جدول به برد نیاز دارد.

در دیگر بازی مهم هفته تیم رده دومی شهرداری ارومیه بازی سختی مقابل شاگردان جنگنده و با انگیزه عارف باقرزاده در تیم هورسان رامسر دارد. ارومیه با نیم نگاهی برای صدرنشینی برای کسب هر سه امتیاز بازی تلاش خواهد کرد.

شاگردان ناصر شهنازی در تیم سایپا نیز پس از شکست در دیدار جذاب و تماشایی مقابل تیم هراز آمل با دیگر تیم با انگیزه لیگ یعنی شهرداری گنبد دیدار خواهند داشت. شاگردان عظیم جزیده در تیم شهرداری گنبد برای حضور در پلی آف رقابت سختی با تیم‌های هورسان، شهرداری ورامین و پیکان تهران دارند و برای پیروزی در دیدارهای بزرگ تلاش می‌کنند.

تیم خاتم اردکان نیز فردا در حالی حریف تیم راه یاب ملل مریوان است که برگزاری این دیدار در هاله‌ای از ابهام قرار دارد چرا که این تیم به دلیل عدم پرداخت مطالبات به مسعود آرمات با مشکل مواجه شده است. حکم قضایی صادر شده روز گذشته باعث وقفه یک ساعته در بازی دو تیم خاتم و سیرجان شد و فدراسیون به تیم خاتم اردکان فرصت داده است اگر تا روز جمعه سوم بهمن‌ماه مشکل قضایی خود را برطرف نکند، اجازه بازی در هفته بیست‌وسوم لیگ برتر مردان را نخواهد داشت.

تا پایان هفته بیست و دوم، تیم‌های سپاهان، هراز آمل و شهرداری ارومیه حضورشان در مرحله پلی آف قطعی شده است و سایر تیم‌های برای حضور در پلی آف تلاش می‌کنند.

برنامه دیدارهای هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال؛

جمعه سوم بهمن ماه

شهرداری ورامین - فولاد سیرجان - ساعت ۱۷ - فدراسیون

خاتم اردکان - راه یاب ملل مریوان - ساعت ۱۷ - خانه والیبال

شهرداری گنبد - سایپا - ساعت ۱۱ - فدراسیون

سپاهان - شهداب یزد - ساعت ۱۱ - خانه والیبال

آذرباتری ارومیه - پیکان - ساعت ۱۴ - فدراسیون

هورسان رامسر - شهرداری ارومیه - ساعت ۱۴ - خانه والیبال

جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبال در پایان هفته بیست و دوم؛



