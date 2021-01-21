مسئولان دانشگاه یزد را حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برید لقمانی، صبح امروز در دیدار هیئت رئیسه دانشگاه یزد با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به پیشرفت‌های دانشگاه یزد در حوزه پژوهش اظهار داشت: امسال در مقوله پژوهشی افتخارات خوبی داشتیم و در زمره هشت دانشگاه جامع برتر کشور قرار گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه این موفقیت‌ها به دنبال تلاش افراد متعددی از سال ۶۷ محقق شده است، افزود: امیدواریم در سال‌های آینده این جایگاه را حفظ کرده و آن را ارتقا دهیم.

رئیس دانشگاه یزد ادامه داد: خوشبختانه جهت گیری مسئولان نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها نیز علمی است که این دیدگاه قابل تقدیر و مکمل حرکت اجرایی دانشگاه است.

برید لقمانی در مورد زمین‌های دانشگاه نیز گفت: دانشگاه باید حمایت شود و دانشگاه‌های نسل ۳ و ۴ نیاز به پژوهشگاه دارند و نباید نگاه ۲۰ سی ساله به این دانشگاه داشت.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه یزد نیز در این دیدار با اشاره به کسب رتبه‌های افتخارآفرینی که توسط اساتید دانشگاه یزد به دنبال تحمل سال‌ها مرارت و سختی در مسیر علم به دست آمده است، اظهار داشت: آنچه که فصل ممیز انسان نسبت به سایر موجودات است، علم است.

حجت الاسلام محمدمهدی حرزاده افزود: اگر جامعه به دنبال اقتدار است تا مورد ظلم و ستم واقع نشود، بهترین راه کسب علم است و این علم است که قدرت و قوت به جامعه می‌دهد و دانشمندان به عنوان مجاهدان عرصه علم، این اقتدار را برای کشور و بلکه برای جهان اسلام کسب می‌کنند.

وی با اشاره به حضور اساتید دانشگاه یزد در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: این اساتید به اخلاق اسلامی و انسانی و مزین به علم در مراتب بالا هستند و اکنون بین یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفته اند و بسیاری از آنها در کشور رتبه اختصاصی کسب کرده اند.