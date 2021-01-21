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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۰۴

۱۰۰ روستا در محاصره برف است؛

بارش نیم متری برف در دامنه‌های سهند مراغه

بارش نیم متری برف در دامنه‌های سهند مراغه

مراغه- بارش نیم متری برف در دامنه‌های سهند راه ۱۰۰ روستای شهرستان مراغه را مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش برف سنگین و کولاک هم چنین موجب سنگینی تردد در جاده مراغه – هشترود شده است.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مراغه گفت: تردد در این مسیر به خاطر ارتفاع برف و کولاک تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

نادر شریفی گفت: در روستاهای دهستان داش بلاخ بازار و احمد آبد مسیر به کلی مسدود شده و تردد در آنها مکان ندارد.

وی اضافه کرد: ارتفاع برف در گردنه‌ها و مسیرهای روستایی دامنه‌های کوه سهند و داش بلاغ بازار بالای نیم متر است.

به گفته رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مراغه، تمام ۱۰ دستگاه ماشین آلات این اداره به همراه ۲۰ نفر از راهداران برای بازکردن جاده مراغه – هشترود متمرکز است.

شریفی، از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت نیاز تمام وسایل ایمنی و گرمایشی را به همراه خود داشته باشند.

کد مطلب 5127284

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