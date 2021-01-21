لزوم تدوین و طراحی سیستم جدید آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، صبح امروز در دیدار با هیئت رئیسه دانشگاه یزد با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم که انسان را به تفکر و تعقل توصیه می‌کند، اظهار داشت: علم از نگاه حضرت علی (ع) به دو شیوه است؛ علم مطبوع و علم مصموع که علم مطبوع در طبع انسان جا باز می‌کند و حاصل آن شکوفایی و تکثیر علم است اما علم مصموع، علمی است که در آن تجزیه و تحلیل و تکمیل وجود ندارد.

وی بیان کرد: خداوند در قرآن کریم به کسانی بشارت داده که می‌بینند، می‌شنوند، تحلیل می‌کنند و بهترین را انتخاب می‌کنند که این کار عقل است و قرآن اینها را در مسیر هدایت قرار می‌دهد.

ناصری با اشاره به اینکه خداوند به تدین نیز در قرآن کریم تاکید داشته است، افزود: سه اصل تفکر، تعقل و تدین به توصیه خداوند متعال در قرآن، باید در زندگی بشر وجود داشته باشد تا انسان رشد و تعالی پیدا کند.

امام جمعه یزد بیان کرد: در کشورهایی که سلطه غربی‌ها در آنها رخنه و ریشه فکری را منحرف کرده از جمله ایران، قدرت تفکر و تعقل و تدین از مردم آنها گرفته شده تا همواره وابسته بمانند.

وی عنوان کرد: فطرت ما فطرت خدایی است و باید برای رسیدن به تکامل، هویت الهی خود را حفظ کنیم و وجودی جدا از وجود کل نباشیم و هویت خود را بشناسیم و توکل و توجه و اعتماد به خدا داشته باشیم و از او که کمال و قدرت مطلق است، استمداد بطلبیم.

ناصری یادآور شد: بسیاری از افراد، امید به قدرت‌هایی می‌بندند که از خود چیزی ندارند و قدرت آنها پوشالی است در حالی که استمداد اصلی ما باید از خداوند به عنوان قدرت مطلق باشد.

امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه باید در مسیر خود قدرت تفکر داشته باشیم تا راه را پیدا کنیم و سد راه علم و پیشرفت را برداریم، ادامه داد: باید به نقطه‌ای برسیم که هدف خلقت ماست و آن نقطه، کمال انسانی است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران نیز با همین دیدگاه توسط امام خمینی (ره) ایجاد شده است، افزود: اما دشمن درست مقابل این نقطه سنگر گرفته و در شرایطی که اسلام و قرآن و انقلاب، انسان را به تفکر و تعقل و تدین برای رفع وابستگی و از بین بردن مشکلات ترغیب می‌کند، دشمن در تلاش برای عقب و وابسته نگاه داشتن ما است.

ناصری تصریح کرد: به همین دلیل است که دشمنان با دین مخالفت می‌کنند و می‌گویند که علم با دین منافات دارد و دین را افیون ملت‌ها می‌دانند در حالی که می‌بینید پیشرفت‌هایی که در انقلاب ما حاصل شد، در بستر دین انجام شد.

وی خطاب به اساتید دانشگاه اظهار داشت: دشمنان این سه اصل را از ما گرفتند و اگر می‌خواهید کاری اساسی انجام دهید، باید بچه‌ها را از ابتدا با قرآن و آموزه‌های قرآنی آشنا و سه اصل مهم تدین و تفکر و تعقل را به آموزش‌های آنها وارد کنید.

ناصری تصریح کرد: آموزش ما سطحی است و تفکر در آن جایگاهی ندارد و فرزندان ما در طول تحصیل به دنبال کسب نمره هستند و در طول ۱۲ سال تحصیل، فکر نمی‌کنند و این شیوه تحصیلی و ترویج روند سطحی‌نگری از ناحیه غربی‌ها به ویژه انگلیسی‌ها، خیانتی بزرگ بود که امیدواریم همانطور که در برخی رشته‌ها، تحول ایجاد شد و افراد متعهد، متدین و متفکر به آن ورود کردند و سدها را از میان برداشتند، در سایر علوم نیز شاهد تحولات بزرگ باشیم.

وی خطاب به اساتید دانشگاه تاکید کرد: باید سیستم آموزشی جدیدی تدوین و طراحی شود که در این سیستم سه اصل تفکر، تعقل و تدین حاکم باشد و در این صورت دانش آموزان ما پس از چند سال تحصیل به انسان‌های مبتکر، خلاق، نوآور، متعهد تبدیل می‌شوند.