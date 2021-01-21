به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در نشست اقدامات شهرداری تهران در آرامستان دولاب گفت: در محله دولاب با ۵ آرامستان از ۵ قوم مستقل اما با یک حوزه مشترک مواجه هستیم که تمام این قبور مربوط به مسیحیان است. پس از انقلاب شاهد موج مهاجرت اقلیت‌های دینی بودیم و این سبب کاهش ارتباط ثروتمندان مسیحی با مجموعه خلیفه‌گری شد. رسیدگی به این مجموعه به عنوان یک گنجینه شهری در دستور کار کمیسیون قرار دارد و دو سالی است که شورا پیگیر امور آن شده است. متأسفانه انتشار برخی اطلاعات نادرست موجب ناخرسندی شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران شده است. پیگیری‌هایی از جانب آنها برای نامگذاری میدان گاهی در کنار آرامستان انجام شد و این همراهی و همزیستی و در کنار هم بودن نشانگر همبستگی سیاسی و اجتماعی است.

وی همچنین از محدود شدن خیابان ۳۵ متری کرمان و تبدیل آن به یک پیاده راه خبر داد.

در این هفته همچنین آرزو غنیون معاون آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، آمارهای ترددهای مسافران زمینی و هوایی را اعلام کرد و گفت: طی ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل این ترددها با کاهش حدود ۸۴ درصدی در تردد مسافران ورودی و کاهش باز هم ۸۴ درصدی در تردد مسافران خروجی مواجه شده‌ایم.

در این همه همچنین صندوق احیا و توسعه صنایع دستی فراخوان واگذاری حق بهره برداری از هشت بنای تاریخی و فرهنگی را تایید کرد.

این فراخوان برای هشت مجموعه تاریخی اعلام شده است. از طرف دیگر در این هفته خبر رسید با وجود اعلام بازگشایی برخی مدارس و آب و هوای مناسب شهرهای جنوبی بسیاری از مسافران به مناطق جنوبی کشور سفر کرده‌اند و اعلام شد طی یک روز ۶ هزار نفر به جزیره قشم رفته‌اند.

وزارت بهداشت این حجم از مسافرت‌ها را در تعطیلات هفته اخیر بسیار خطرناک دانست و اعلام کرده که با موج چهارم کرونا رو به رو خواهیم شد.

در این هفته همچنین از سوی مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری وزارت میراث فرهنگی خبر رسید ایران به عنوان نایب رئیس کمیته بررسی عضویت وابسته سازمان جهانی گردشگری انتخاب شده است. این خبر را قاسمی مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری اعلام کرده بود.