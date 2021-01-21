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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۰۴

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

ضرورت تسهیل فعالیت‌های صنعت فرش

ضرورت تسهیل فعالیت‌های صنعت فرش

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه صنعت فرش از صنایع سنتی و اصیل و از پیشران‌های اقتصاد استان است، بر ضرورت تسهیل فعالیت‌های صنعت فرش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، محمدرضا پورمحمدی در دیدار اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرش استان با وی، افزود: عظمت تبریز به واسطه وجود مردان بزرگ و باهمت آن است و بسیار خرسندیم که تجار و متخصصان عرصه‌های مختلف تولید فرش از ریسندگی تا بافت و صادرات در حفظ برند و کیفیت فرش تبریز تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به دیدار خود با هیأت امنای بازار تبریز، گفت: رفع مشکلات و تأمین مایحتاج مردم در این ایام امری بسیار حیاتی است و از هر نوع کمک برای صادرات و تأمین ارز که در نهایت به تسهیل زندگی مردم خواهد انجامید، دریغ نخواهیم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه صنعت فرش از صنایع سنتی و اصیل و از پیشران‌های اقتصاد استان است، گفت: تبریز و آذربایجان را در دنیا با صنایع و هنرهای سنتی آن مثل فرش و کفش می‌شناسند و تسهیل فعالیت‌های این صنایع از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های متولی و مدیریت استان است.

کد مطلب 5127293

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