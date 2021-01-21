به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، محمدرضا پورمحمدی در دیدار اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرش استان با وی، افزود: عظمت تبریز به واسطه وجود مردان بزرگ و باهمت آن است و بسیار خرسندیم که تجار و متخصصان عرصه‌های مختلف تولید فرش از ریسندگی تا بافت و صادرات در حفظ برند و کیفیت فرش تبریز تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به دیدار خود با هیأت امنای بازار تبریز، گفت: رفع مشکلات و تأمین مایحتاج مردم در این ایام امری بسیار حیاتی است و از هر نوع کمک برای صادرات و تأمین ارز که در نهایت به تسهیل زندگی مردم خواهد انجامید، دریغ نخواهیم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه صنعت فرش از صنایع سنتی و اصیل و از پیشران‌های اقتصاد استان است، گفت: تبریز و آذربایجان را در دنیا با صنایع و هنرهای سنتی آن مثل فرش و کفش می‌شناسند و تسهیل فعالیت‌های این صنایع از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های متولی و مدیریت استان است.