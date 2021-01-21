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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۰۵

سرپرست فرمانداری فیروزکوه:

۳۰ کیلومتر از مسیرهای روستایی فیروزکوه تا اطلاع ثانوی مسدود است

۳۰ کیلومتر از مسیرهای روستایی فیروزکوه تا اطلاع ثانوی مسدود است

فیروزکوه- سرپرست فرمانداری فیروزکوه با اشاره به بارش‌ برف و شرایط خاص جوی امروز گفت: ۳۰ کیلومتر از مسیرهای روستایی فیروزکوه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مهری، صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل بارش‌های برف و شرایط خاص جوی که از امروز صبح شاهد آن هستیم، در راستای حفظ امنیت سلامت مسافرین و شهروندان حدود ۳۰ کیلومتر از مسیرهای روستایی این شهرستان مسدود است.

مهری گفت: بدلیل بارش‌های برف و احتمال کولاک حد فاصل روستای زرمان در بخش ارجمند تا روستای لاسم در استان مازندران به دلیل شرایط خاص تا اطلاع ثانوی بسته است.

وی افزود: روستاهای کاوه ده و کدو ده نیز در بخش مرکزی به دلیل شرایط خاص جوی تا اطلاع ثانوی بسته می‌باشد.

سرپرست فرمانداری شهرستان فیروزکوه ادامه داد: نیروهای راهداری و هلال احمر در کلیه مسیرهای این شهرستان مشغول عملیات هستند.

به گفته وی، همه مسیرهای اصلی و شریانی شهرستان فیروزکوه باز است اما از مردم می‌خواهیم از تردد غیر ضروری خودداری کنند و خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

کد مطلب 5127296

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